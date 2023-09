﻿7000 Besucher beim Chopin-Open-Air im Georgengarten

Hannover. So voll auf der Wiese war es lange nicht: Rund 7000 Besucherinnen und Besucher haben das Sinfonieorchester Hannover bei seinem ersten Auftritt unter diesem Namen beim Open-Air-Konzert der Chopin-Gesellschaft Hannover im Georgengarten gefeiert. Unter Leitung von Tobias Rokahr spielte das vor 60 Jahren gegründete Ensemble, das zunächst Jugendsinfonieorchester, dann Junges Sinfonieorchester und seit diesem Sommer nur noch Sinfonieorchester Hannover heißt, unter anderem die „Moldau“ von Bedrich Smetana. Solisten waren Fagottist Theo Plath und Pianistin Yeol Eum Son.

Das Open-Air-Konzert ist die populärste, aber bei Weitem nicht die einzige Veranstaltung im Programm der als Verein organisierten Chopin-Gesellschaft: Am Freitag, 6. Oktober, spielt der 1994 in Italien geborene Pianist Alexander Gadjiev ein Konzert in der Orangerie Herrenhausen. Auf dem Programm stehen Werke von Bach, César Franck und Chopin. Am 5. November spielen Studierende der Musikhochschule Camille Saint-Saëns’ „Karnevel der Tiere“ im Expowal (Chicago Lane 9). Zum Saisonabschluss am 1. Dezember schließlich ist ein reiner Chopin-Abend mit dem Pianisten François Dumont in den Räumen von Hannover Rück (Karl-Wiechert-Allee 57) geplant.

HAZ