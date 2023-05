﻿Von Mittelalterrock bis Streetfood-Festival: Das können Sie zu Himmelfahrt in Hannover erleben

Hannover. Für die einen ist es Christi Himmelfahrt, für die anderen Vatertag. Doch in jedem Fall ist der 18. Mai eines: ein Feiertag. Wir haben einige Anregungen zusammengetragen, wie Sie den arbeitsfreien Donnerstag in Hannover verbringen können. Bei unseren Freizeittipps kommt einer allerdings garantiert nicht vor: der Bollerwagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jazz am Neuen Rathaus: Swinging Hannover

Begeistern die Menschen: De-Phazz beim jüngsten Swinging Hannover im September. © Quelle: Nancy Heusel

Das beliebte Jazzfestival „Enercity Swinging Hannover“, präsentiert von der Neuen Presse, findet dieses Jahr wie gewohnt mit mehr als 40.000 Fans im Herzen der niedersächsischen Landeshauptstadt vor dem Neuen Rathaus statt. Mit dem Jazz Club Hannover zeigt Enercity ein Programm mit internationalen Jazzgrößen, für Besuchende ist der Eintritt kostenfrei. Beginn ist um 10.30 Uhr mit dem Jazz-Gitarristen Knut Richter aus Barsinghausen und seinem Swingtett.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hoffest im Béi Chéz Heinz

Eindrücke vom vergangenen Jahr: Hoffest im Béi Chéz Heinz mit Devil May Care. © Quelle: Christian Behrens

Zum elften Mal steigt das Fest im Béi Chéz Heinz: weltoffen, vielfältig und mit viel Live- und Discomusik bis in die Nacht hinein. Mit dabei sind die Rockband Fraupaul aus Hamburg, die Musiker von Delta Constellations mit groovigem Indie-Rock und die Punkband Elfmorgen. Los geht es um 15 Uhr.

Mittelalterrock meets Himmelfahrt: Subway to Sally

Im Kulturzentrum Pavillon an der Lister Meile können Fans den Klängen der kultigen Mittelalter-Rockband Subway to Sally lauschen. Ihr 14. Album trägt den Titel „Himmelfahrt“. Ihre Songs handeln von Aufbruch und Reise. Die aus Prag stammende Band zeigt ihr Können ab 20 Uhr. Tickets sind im HAZ/NP-Ticketshop, beim Kulturzentrum Pavillon und bei Eventim für knapp 45 Euro erhältlich.

Streetfood-Festival auf dem Schützenplatz

Da gibt’s was zu kosten: Streetfood-Festival auf dem Schützenplatz. © Quelle: Christian Behrens

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist wieder Zeit für das Streetfood-Festival in Hannover. Von Donnerstag, 18. Mai, bis Sonntag, 21. Mai, können die Besucherinnen und Besucher auf dem Schützenplatz unter dem Motto „Einmal um die Welt“ kulinarische Köstlichkeiten probieren. Eingerahmt wird das fröhliche Schlemmen von Livemusik sowie einem Kinderland mit Karussells und Animation, gegen den Durst der volljährigen Gäste gibt es Craft Beer und Cocktails. Von 11 bis 22 Uhr (am Sonntag bis 20 Uhr) sind die Pforten an der Bruchmeisterallee geöffnet. Ein Tagesticket kostet 4 Euro.

Kunstfestspiele in Herrenhausen

Kunst: Mit seiner Happiness erforscht Dries Verhoeven die Welt des künstlichen Glücks. © Quelle: Willem Popelier

Die Kunstfestspiele in Herrenhausen haben gerade erst begonnen. Auch in diesem Jahr wird wieder einiges geboten, am Feiertag unter anderem die Klanginstallation „A memory of, memory of, memory of“ von Kostas Ioannidis am Großen Garten, das Zirkustheater Bitbybit um 15 Uhr im Ehrenhof, die begehbare Installation Happiness von Dries Verhoeven am Ihme-Ufer und die Choreografie „This Joy“ von Tino Sehgal. Weitere Überraschungen gibt’s bei den Kunstfestspielen noch bis zum 28. Mai zu bestaunen.

Der Klassiker: Gottesdienste

Traditionell feiern Hannovers Kirchengemeinden Christi Himmelfahrt am 40. Tag nach Ostern oft unter freiem Himmel. Im Großen Garten beginnt am Donnerstag ein Gottesdienst um 10 Uhr im Gartentheater, der Eintritt in die Herrenhäuser Gärten ist bis 10 Uhr frei. In der Südstadt beginnt zur gleichen Zeit ein Gottesdienst auf der Hoppenstedtwiese. Im Lister-Turm-Biergarten gibt es einen Gottesdienst mit Posaunenchor ab 10.30 Uhr. Und in der Marktkirche predigt Pastor Marc Blessing ab 10 Uhr. Musikalisch wird der Gottesdienst von einem Gospelchor unter der Leitung von Jan Meyer begleitet.