﻿Christian Wulff spricht im Schwurgerichtssaal in Hannover über „Liebe und Hass“

Das hätte er wahrscheinlich nicht gedacht, dass er hierhin noch einmal gerne zurückkehrt: Christian Wulff (63) war am 14. Februar im Landgericht, hielt in dem Schwurgerichtssaal, in dem er ein von Korruptionsvorwürfen freigesprochen worden ist, einen Vortrag: „Liebe und Hass“.

Hannover. Es sah ziemlich leichtfüßig aus, wie Christian Wulff (63) über den hell erleuchteten Flur im Landgericht schritt. Lächelnd betrat er am Abend des 14. Februars den Schwurgerichtssaal 127, obwohl er an diesem Raum alles andere als schöne Erinnerungen haben dürfte. Nach ziemlich genau neun Jahren kehrte der frühere Bundespräsident an den Ort zurück, an dem er sich einst wegen angeblicher Korruption und Vorteilsnahme verantworten musste – und nach einem dreimonatigen Verfahren freigesprochen wurde.

„An diesem Raum hängen viele Erinnerungen“, gestand der 63-Jährige, „aber ich habe immer das Gefühl eines fairen Verfahrens in der Rechtsstaatlichkeit gehabt.“ Wulff war für jenen Dienstagabend einer Einladung der Juristischen Studiengesellschaft Hannover unter dem Vorsitz von Landgerichtspräsident Ralph Guise-Rübe (57) gefolgt, hielt dort vor knapp 100 meist jungen Menschen – ein paar Stühle wurden noch herangeschafft – einen Vortrag zum Thema „Liebe und Hass. Gedanken zur Demokratie“. Am Valentinstag, was wohl aber Zufall war.

Gastgeber mit Gast: Landgerichtspräsident Ralph Guise-Rübe (rechts) mit Christian Wulff auf dem Gerichtsflur. © Quelle: Rainer Dröse

Versiert lieferte Wulff in Bezug auf gesellschaftliche wie demokratische Herausforderungen einen Blick in die (deutsche) Geschichte, zitierte dafür mal Aristoteles („Es muss derjenige Teil, der wünscht, dass die Verfassung bleibt, stärker sein, als der, der das Gegenteil verlangt.“), mal aus CIA-Berichten, dem Buch „Hört einander zu“ der britisch-türkischen Autorin Elif Shafak (51) und sogar aus Gesprächen mit seinem Vater sowie einer Begegnung mit Schauspieler Dieter Hallervorden. Der hat dem Politiker mal mitgegeben: „Niedermachen ist ganz einfach, selber machen ist nicht ganz einfach, die eigentliche Herausforderung ist es, es selber besser zu machen. Das ist die Krönung.“

Der CDU-Politiker, selbst ja auch Rechtsanwalt, kam neben allgemeinen Bewertungen zu Justizfragen („Sie muss ihre Rolle immer wieder neu diskutieren.“) auf ziemlich konkrete Punkte zu sprechen. Etwa auf das Attentat von Brokstedt, bei dem ein Paar (17, 19) getötet wurde. „Vermutlich kann man sicher sagen, dass die beiden jungen Leute noch leben könnten, wenn der Attentäter, der sich in der Haft mit Anis Amri verglichen hat, nicht vollgepumpt mit Methadon und ohne festen Wohnsitz entlassen worden wäre.“ Und das, obwohl der Täter vorher schon wegen sexueller Nötigung und Messerattacken verurteilt war. „Da muss man sich fragen, ob hier von Seiten der Justiz genug geleistet wird, Unterlagen untereinander auszutauschen.“

Volles Haus: Um die 100 meist jungen Leute hörten sich den Vortrag zum Thema „Liebe und Hass. Gedanken zur Demokratie“ von Christian Wulff an. © Quelle: Rainer Dröse

Auch persönlichen Erfahrungen sprach Wulff an: Dass 40 Verfahren nötig gewesen sind, ehe Paparazzi untersagt worden ist, sein Wohnhaus zu fotografieren. Dass er sich juristisch gegen die Äußerungen eines AfD-Politikers wehrte, von ihm nicht „Drecksau“ genannt werden zu dürfen. Was es mit einem Menschen macht, der fünf Jahre nach dem Bekleiden eines öffentliches Amtes auf dem Supermarktparkplatz abgelichtet wird. „Wenn man vorher überlegen muss, was man anzieht, was man in den Einkaufswagen tut – zwei Flaschen Wein, Umwelttoilettenpapier, vierlagig oder dreilagig –, dann hat man Einbußen in der Lebensqualität. Dann will auch gar keiner mehr mit einem einkaufen gehen.“

Heiraten sie ein drittes Mal? Ausgerechnet am Valentinstag hat Christian Wulff so ein Ereignis angekündigt. Er und Bettina Wulff haben 2008 standesamtlich, später dann noch kirchlich geheiratet. © Quelle: Nancy Heusel

Dennoch hat Wulff Frieden mit Medien geschlossen, auch weil seinen Prozess betreffend eine „sachliche Debatte“ stattgefunden hat und sich einige Medienschaffende auch bei ihm entschuldigt haben. Während der regen Fragerunde appellierte er an das Publikum, selbst zu gestalten, mutig zu sein und den Willen zu haben, auch „dicke Bretter“ zu bohren. Es muss ja nicht immer ein Marathon sein, wie bei ihm – im dritten Anlauf Ministerpräsident werden, im dritten Anlauf Bundespräsident werden. Und dann hat er doch noch selbst etwas zu seinem Privatleben angefacht, in dem er „von dritter Eheschließung“ sprach. Nanu? Er und seine zweite Frau Bettina haben standesamtlich, Jahre später auch kirchlich geheiratet, sind nach einigen Aufs und Abs wieder glücklich zusammen. Da hat er den Gerüchten um eine dritte Hochzeit mit der 49-Jährigen selbst neuen Schwung gegeben.