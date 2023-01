﻿Neues Schulfach: Christliche Kirchen in Niedersachen wollen gemeinsamen Religionsunterricht

Der gemeinsame christliche Religionsunterricht für evangelische und katholische Kinder in Niedersachsen rückt näher. Die Kirchen wollen sobald wie möglich konkrete Verhandlungen mit dem Land aufnehmen. Doch so schnell wird es das neue Schulfach noch nicht geben.

Hannover. Die christlichen Kirchen wollen möglichst bald mit dem Land über einen neuen konfessionsübergreifenden christlichen Religionsunterricht an den Schulen in Niedersachsen verhandeln. Das haben die führenden Geistlichen der niedersächsischen katholischen Bistümer, des katholischen Offizialats Vechta und der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen am Montag beschlossen.

Diese Entscheidung kommt nicht überraschend, sondern am Ende eines langen Diskussionsprozesses. Erste Pläne waren schon im Frühjahr 2021 vorgestellt worden. Katholische und evangelische Kinder sollen nicht mehr getrennt werden, wenn Religion auf dem Stundenplan steht. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Kirchen dies rechtlich prüfen lassen. Das Vorhaben ist bundesweit einzigartig und könnte auch in anderen Ländern Schule machen.

Ordentliches Fach Christliche Religion erst ab 2025

Bis aus der Idee Wirklichkeit wird, könnte es aber dauern. Weil das Schulgesetz geändert und Lehrpläne angepasst werden müssen, rechnen Kirchenvertreter damit, dass der gemeinsame Religionsunterricht frühestens im Sommer 2025 ordentliches Unterrichtsfach werden könnte. Auswirkungen auf den Werte- und Normen-Unterricht oder auf islamischen Religionsunterricht hat der Zusammenschluss der christlichen Kirchen in dieser Frage aber nicht.

Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) sagt dazu: „Das Land Niedersachsen steht dem Vorhaben eines gemeinsam von evangelischer und katholischer Kirche verantworteten Religionsunterrichtes nach wie vor positiv gegenüber. Diese Pionierleistung der Kirchen aus Niedersachsen ist ein tolles Zeichen und birgt viel Potential für guten Unterricht für die Schülerinnen und Schüler.“

Jeder vierte Schüler gehört gar keiner Glaubensrichtung mehr an

Religionsunterricht ist Gewissenssache: Ungefähr jeder zehnte Schüler in Niedersachsen ist ein Muslim, das bedeutet aber nicht, dass er auch am islamischen Religionsunterricht teilnimmt. © Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Von den rund 800.000 Schülern in Niedersachsen sind nur noch 46 Prozent evangelisch und 16 Prozent katholisch. Fast jeder vierte Schüler gehört gar keiner Glaubensrichtung an, 9 Prozent sind Muslime. Auch Kinder ohne Konfession nehmen jedoch am Religionsunterricht teil. Grundsätzlich können Schüler ab 14 Jahren selbst entscheiden, an welchem Unterricht sie teilnehmen wollen.

Religionslehrkräfte sollen neues Fach unterrichten

Erteilt werden soll der neue christliche Religionsunterricht nach Vorstellung der Kirchen von den bisherigen Religionslehrkräften. Deshalb müssten auch die kirchlichen Gesetze über die Beauftragung der Lehrkräfte zum Religionsunterricht angepasst werden. Ausbildungsmöglichkeiten an Universitäten und Studienseminaren dürften deswegen aber nicht abgebaut werden, unterstreichen die Kirchen.

„Unterschiede im Glauben auch im Unterricht ansprechen“

Landesbischof Karl-Hinrich Manzke (Bückeburg) von der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen sagt: „Der gemeinsam verantwortete Christliche Religionsunterricht wird junge Menschen noch besser befähigen, sich in religiösen Fragen begründet zu positionieren. Themen, bei denen die Kirchen nicht übereinstimmen, sollen im Unterricht als verschiedene Wege des Christseins thematisiert werden und so zur Identitätsbildung und Pluralitätsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler beitragen.“

Ministerin Hamburg betont, dass Niedersachsen schon seit 1998 gute Erfahrungen mit Kooperation im Religionsunterricht mache, etwa beim konfessionell-kooperativen Religionsunterricht an den Grundschulen, und damit Vorreiter sei.