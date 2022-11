﻿Handwerksform bittet zur Weihnachtskunst

Wer noch Geschenkideen für Weihnachten braucht, der ist in der Ausstellung „Christmas Edition“ in der Handwerksform Hannover richtig. Auf 600 Quadratmetern präsentieren 85 Kunsthandwerker ihre originellen Kreationen.

Handwerkskunst: Bis zum 11. Dezember stellen 85 Kunsthandwerker bei der „Christmas Edition“ an der Berliner Allee ihre schönsten Arbeiten aus.

Hannover. Diese Ausstellung hat in Hannover Tradition: Mit der „Christmas Edition“ beendet die Handwerksform Hannover auch in diesem Jahr ihr Ausstellungsprogramm und läutet zugleich die Weihnachtszeit ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Freitagabend war Ausstellungseröffnung. Bis zum 11. Dezember sind auf 600 Quadratmetern Arbeiten von 85 Kunstschaffenden aus den Bereichen Handwerk, Design und angewandter Kunst zu sehen und zu kaufen. Damit fällt die diesjährige Schau deutlich größer aus. Nach den Einschränkungen in den vergangenen Corona-Jahren war auch ein Nachholeffekt bei den Besuchern der „Christmas Edition“ zu spüren. Der erste Ausstellungstag am Sonnabend war stark besucht.

Ein kleine Besucherin bestaunt einen handgefertigten Hampelmann. © Quelle: Katrin Kutter

Schwerpunktthema ist diesmal künstlerisches Spielzeug. Bunte Kaleidoskope von Ulrich Karl. Für den Kunsthandwerker sind sie „perfekte Sinnbild für die Kunst des Spielens und des absichtslosen Verweilens in unserer immer hektischer werdenden Welt“. Fantasievolle Kreaturen aus Papier hat Kira Kotliars geschaffen, die auf den ersten Blick fröhlich und unbeschwert daherkommen. Doch die Schwerelosigkeit dieser bunten Gesellschaft hänge am seidenen Fädchen – und das dürfe durchaus doppelsinnig betrachtet werden, erklärt Kotliar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Modetrend: Designerin Angelika Klose fertigt ausgefallene Hutkreationen. © Quelle: Katrin Kutter

Wer zu Weihnachten besondere Handtaschen, farbenfrohe Vasen, einzigartige Schmuckstücke oder eine Kopfbedeckung sucht, der wird bei der „Christmas Edition“ ebenfalls fündig. Die Berliner Hutdesignerin Angelika Klose, die gebürtig aus Hildesheim stammt und der Handwerksform Hannover seit Jahren die Treue hält, fertigt Hüte aus robustem Filz. Was ist das Einzigartige an ihren Kreationen, Frau Klose? „Aus einem Hut kann man mehrere Hüte machen, denn sie lassen sich in verschiedenen Varianten tragen. Es gibt weder vorne noch hinten.“

Geöffnet dienstags bis freitags 12 bis 19 Uhr, sonnabends 12 bis 17 Uhr. Infos: handwerksform.de

Von Britta Lüers