﻿Christoph Maria Herbst bringt „Stromberg“-Sketche und mehr nach Hannover

Herr Herbst, wenn man Sie und Ihre Arbeit so sieht, könnte man glatt meinen, das Lustige geht Ihnen einfach so von der Hand. Nicht nur der Titel des Programms „Das ernsthafte Bemühen um Albernheit“ impliziert aber, dass Arbeit, Talent und Handwerk dahinterstecken. Oder?

Vollkommen richtig. Leichtes erfordert schwere Arbeit, um leicht wirken zu können. Klingt paradox, aber isso. Im Titel klingt es krass nach Mühsal und Verbissenheit, aber da ist schon was dran. In der Theorie muss man eine Situation oder Szene vakuumieren, also ihr die Luft rauslassen, um sie auf das Wesentliche zu reduzieren, und dann wieder ins Sauerstoffzelt packen und zum Fliegen bringen.

Was ist besonders an der Albernheit?

Sie ist die Feindin der Verdrießlichkeit, der Aufgeregtheit, der Verbissenheit, der Kleinkariertheit, also die beste Waffe in heutigen Zeiten.

Lange ist’s her: Mit der Serie „Stromberg“ feierten Christoph Maria Herbst (Mitte) und seine Schauspielkolleginnen und -kollegen Oliver Wnuk (von links), Martina Eitner-Acheampong, Bjarne Mädel und Diana Staehly große Erfolge. Hier holte sich Herbst im Jahr 2006 mit dem lustige Ensemble für seine Rolle den Adolf-Grimme-Preis ab. © Quelle: Rolf Vennenbernd

Und wie gelingt es, nicht ins Lächerliche zu geraten?

Gelingt es? Ich weiß nicht. Muss es das? Weiß ich auch nicht. Heute wollen alle immer blendend dastehen: Es wird mit der Retusche über Bilder gegangen, man stellt sich so schön dar, wie man sich vorstellt, Pickel weg, Speck weg – das ist doch das wahrhaft Lächerliche. Ich habe, auch in meiner Rollenauswahl, die Loser und Schief-ins-Leben-Gebauten immer spannender gefunden.

Sie lesen aus unterschiedlichen Sachen vor: Es sind unter anderem Märchen dabei, und „Stromberg“ wird auch nicht ausgespart. Dass Letzteres lustig ist, ist naheliegend. Wie sind Sie auf die Märchen gekommen?

Moritz Netenjakob hat eine herrliche Variante von „Hänsel und Gretel“ geschrieben. Es wäre unentschuldbar, nein, geradezu lächerlich, die dem Publikum vorzuenthalten.

Kennt das Schauspiel: Mit Annette Frier trat Christoph Maria Herbst mit dem Gastspiel „Die Kunst, Recht zu behalten oder: Du mich auch“ in Hannover auf. © Quelle: Christian Behrens

Verraten Sie, was Sie an dem Abend bei uns noch so aus dem „Schatzkästlein der Schizophrenie“ zücken?

Aber nein. Ich kann lediglich verraten, dass ich nach dem tollen Auftritt mit Annette Frier im Frühjahr letzten Jahres total froh bin, dass das Staatstheater Hannover eine erneute Einladung ausgesprochen hat. Ich hab’ Moritz Netenjakob so lange vorgeschwärmt, dass er die Frier rausgemobbt hat (lacht).

Dann gibt es noch ein Entschuldigungsschreiben, das Sie als Schüler mal Ihrem Religionslehrer haben zukommen lassen. Wo haben Sie das all die Jahre aufbewahrt?

Man höre, sehe und staune am 28. September.

Loriot ist für Sie beide ein Vorbild, der Mann wäre nächsten Monat 100 Jahre alt geworden. Ein Grund mehr, Vicco von Bülow hochleben und so ein Stück unsterblich werden zu lassen?

Das hat er nicht nötig. Er ist es längst und dies für ganze Generationen. Er hat Zeitloses geschaffen, das altersunabhängig funktioniert – wahre Kunst. Die 100 ist maximal die Kirsche auf der Sahne.

Können Sie und Moritz Netenjakob sich auf der Bühne noch gegenseitig überraschen?

Total. Wir müssen sogar. Das Programm muss frisch und knackig bleiben, dazu gehört, dass wir uns gegenseitig frappieren und provozieren. Das können neue Texte sein, unerwartete Improvisationen oder nie gestellte Fragen. Mal sehen, was in Hannover passiert.

Überrascht es Sie noch, worüber das Publikum so lachen kann – und worüber nicht?

Nicht so sehr. Aber es überrascht und freut mich, wie anders in postpandemischen, Inflations- und Kriegszeiten gelacht wird. Auf eine Weise intensiver, dankbarer und genussvoller. Nicht selten wird uns das von den Menschen hinterher auch gespiegelt: vielen Dank, dass heute endlich mal das Kopfkarussell vom Zwerchfell abgelöst wurde.

Worüber können Sie sich am meisten amüsieren?

Wenn mir dreimal hintereinander was runterfällt. Tja, three is comedy.

Christoph Maria Herbst und Moritz Netenjakob sind am 28. September mit „Das ernsthafte Bemühen um Albernheit“ im Schauspielhaus zu Gast. Beginn ist um 19.30 Uhr, Karten kosten 35 Euro

