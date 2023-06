﻿Hannoversche Stiftung: Zahl der Fälle von Chronischem Erschöpfungssyndrom hat sich seit Corona verdoppelt

Hannover. Am Anfang ist Nicole Krüger in eigener Sache aktiv geworden. Nach einer späten Diagnose des Pfeifferschen Drüsenfiebers, einer Viruserkrankung, ist die damals 35-jährige Vermögensberaterin 2005 nicht mehr richtig auf die Beine gekommen. „Jede kleinste Bewegung war eine große Anstrengung, ich konnte nicht hocken, mich im Bett nicht umdrehen, jede Belastung war eine Tortur.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktivität ist kontraproduktiv

In der Klinik wurde dann zunächst ein MS-Verdacht geäußert, schließlich aber das Postvirale Fatigue Syndrom diagnostiziert, es folgten Reha und verschiedene – erfolglose – Therapien. „Aktivität ist kontraproduktiv bei der Krankheit, was aber hilft und lindert, ist noch nicht ausreichend erforscht.“ Nach drei Jahren, in denen die mittlerweile 52-Jährige vergebens versucht hat, wieder in ihren Alltag zurückzukehren, hat sie Erwerbsunfähigkeitsrente bewilligt bekommen.

Mit Zahlen zur Myalgischen Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom (ME/CFS), so der komplizierte Name der schweren Multisystemerkrankung – also eine Erkrankung, die mehrere Organsysteme gleichzeitig betrifft –, kennt sich Nicole Krüger aus. Rund 280.000 Menschen seien vor der Pandemie betroffen gewesen, seit Covid habe sich Zahl mindestens verdoppelt, 40.000 seien Kinder. ME/CFS treffe mehr Frauen und mehr jüngere Menschen, vorausgegangen sei stets eine Viruserkrankung – wie etwa Corona. Folgen seien kognitive, neurologische und immunologische Symptome sowie eine ausgeprägte Belastungsintoleranz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stiftung vor elf Jahren gegründet

„Die Pandemie kann eine Chance sein, dass jetzt endlich mehr geforscht wird – und die Akzeptanz steigt“, betont Krüger. Da setzt auch ihre Stiftung an. Vor elf Jahren hat die Hannoveranerin und ehemalige Sportschützin Lost Voices gegründet – mittlerweile arbeiten sie und zahlreiche Ehrenamtliche bundesweit. Es gebe bisher keine diagnostischen Biomarker, so Krüger. Biomarker sind charakteristische biologische Merkmale, die objektiv gemessen werden können und auf einen normalen biologischen oder krankhaften Prozess im Körper hinweisen können. „Nicht einmal 10 Prozent der Betroffenen haben die richtige Diagnose. Und 10 Prozent der Post-Covid-Patienten entwickeln ME/CFS, 60 Prozent von ihnen wiederum werden erwerbsunfähig.“ Auch unter Medizinern sei das Krankheitsbild nicht ausreichend bekannt, „viel zu oft noch werden die Beschwerden als psychosomatisch eingeordnet, es fehlt auch an qualifizierten Fortbildungen“.

Das Anliegen der Stiftung ist neben Beratung und Aufklärung vor allem auch Forschung sowie Versorgung der Erkrankten voranzutreiben. Dabei arbeitet Lost Voices unter anderem mit der Immundefektambulanz und Prof. Carmen Scheibenbogen von der Berliner Charité zusammen, die sich vor allem für die Durchführung klinischer Studien zum Thema einsetzt. „Die Stiftung stellt Forschungsstipendien für Masterarbeiten und Promotionen zur Verfügung. Wir versuchen aber auch, ein enges Netzwerk aufzubauen, damit die Betroffenen kompetente interdisziplinäre Anlaufstellen finden“, betont Krüger.

Stilles Leiden

Der Lost Voices Stiftung ist es zudem ein Anliegen, sich auch für die jüngsten Betroffenen zu engagieren. Kinder und Jugendliche mit ME/CFS fehlten bei wichtigen sozialen Ereignissen, in Bildungseinrichtungen sowie dem späteren Erwerbsleben. „Die vielen Betroffenen zeigen, wir brauchen Aufschreie gegen schlechte Forschung, mangelnde medizinische und soziale Versorgung und ein größeres Bewusstsein, über das stille Leiden von ME/CFS-Patienten und deren Familien“, sagt Krüger. „53 Jahre seit der WHO-Klassifikation von ME/CFS als neurologische Erkrankung und drei Jahre seit dem Beginn der Pandemie fehlt es noch immer an so vielem.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kontakt: Nicole Krüger, Lost Voices Stiftung Hilfe für Menschen mit ME/CFS, Telefon: (0176) 55996424. E-Mail: nicole.krueger@lost-voices-stiftung.org

HAZ