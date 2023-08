Der Circus Roncalli kommt nach Hannover: Das müssen Sie zu den Shows wissen

Hannover. Der Circus Roncalli ist zurück in Hannover. Vom 2. September bis zum 8. Oktober steigen die Shows auf dem Waterlooplatz. Wir beantworten alle wichtigen Fragen zu Clowns, den 55 Vorführungen, Tickets und dem diesjährigen Programm „All for Art for All“.

Wann laufen die Shows?

Am Sonnabend, 2. September, startet die Premiere beim Circus Roncalli um 19.30 Uhr. Danach geht es sonntags und am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) jeweils mit zwei Vorführungen um 11 Uhr und 15 Uhr weiter. Mittwochs bis freitags beginnen die Shows um 15 Uhr und um 19.30 Uhr. Montags und dienstags ist spielfrei. Am Sonntag, 8. Oktober, treten die Künstlerinnen und Künstler um 15 Uhr für dieses Jahr zum letzten Mal in Hannover auf.

Die Tickets kosten zwischen 15 Euro und 76 Euro. © Quelle: Samantha Franson

Wo gibt es Tickets und was kosten sie?

Tickets für die Shows des Circus Roncalli gibt es im Internet unter www.roncalli.de und telefonisch unter (0511) 36739999. Kurzentschlossene können die Karten auch noch an der Zirkuskasse kaufen.

Mit den Preisen ist es ein wenig kompliziert: Rundum die Manege gibt es neun Ticketkategorien. Von Freitag bis Sonntag sind einige Karten zudem etwas teurer. Schnäppchen sind die sichteingeschränkten Plätze für 15 Euro. Wer auf den Polsterstühlen auf der Balkonloge die Show genießen möchte, zahlt bis zu 76 Euro.

Was macht den Circus Roncalli besonders?

In seinen Shows zeigt der Circus Roncalli keine Tiere mehr. Stattdessen laufen Elefanten oder Pferde seit 2018 virtuell als Hologramm durch die Manege. Roncalli war damit ein Vorreiter. Elf Laserbeamer projizierten bei den ersten Shows die 3D-Objekte auf einen dünnen Polyesterstoff. Eine halbe Million Euro habe die Technik gekostet, erklärte Direktor Bernhard Paul vor der Premiere in Hannover im Jahr 2019. Seit dem vergangenen Jahr sei nun die nächste Entwicklungsstufe der 300-Grad-Holografie im Einsatz.

Wie komme ich hin?

Der Waterlooplatz ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Die Stadtbahnlinien 3, 7 und 9 fahren vom Hauptbahnhof oder Kröpcke zur gleichnamigen Haltestelle. Mit dem Auto könnte es etwas schwieriger werden. Der Schützenplatz steht die meiste Zeit während des Aufenthalts von Roncalli nicht als Parkplatz zur Verfügung, weil parallel das Oktoberfest stattfindet. Hierfür werden die Buden bereits einige Tage zuvor aufgebaut.

Worum geht es in der aktuellen Show?

In der neuen Show „All for Art for All“ soll es um die Kunst in ihren zahlreichen Facetten gehen. „Ein Spektakel zwischen Nostalgie und Moderne“ heißt es in der Vorankündigung des Circus Roncalli, die nichts Geringeres als ein „Meisterwerk“ verspricht. Im Zentrum steht eine Bilderparade mit klassischen Werken unter anderem von Leonardo da Vinci an. Dazu kommen Livemusik, „Weltklasse-Artisten“, „liebenswerte Clowns“ und natürlich auch wieder die Tier-Hologramme.

Körperbeherrschung im Handstand: Die Artisten im Circus Roncalli zeigen teils schwindelerregende Kunststücke. © Quelle: Samantha Franson

Welche bekannten Künstlerinnen und Künstler sind dabei?

Zum Ensemble in der Manege gehört natürlich wieder die Roncalli-Ikone Clown Gensi, der Seifenblasenpoet Carillon und „Wiuwiu“-Clown Anatoli Akermann. Die Handstandakrobatin Maria Sarach tritt als lebendes Mondrian-Gemälde auf.

Was sind weitere Höhepunkte?

Das Duo Minasov zeigt die wohl schnellste Modenschau. „Wenn du einmal zwinkerst, hast du schon was verpasst“, sagt Direktor Bernhard Paul. Vanessa und Sven definieren artistisch die Geschlechterrollen neu. Die Hermanos Acero machen Kunststücke mit ihren Körpern, die dem Publikum den Atem rauben sollen. Danil Lysenko jongliert mit elf Ringen, die vier Künstler der Gruppe Jump’n’Roll gar sich selbst. Darüber hinaus können sich Zirkusfans auf Sprungstelzen und Schleuderbretter freuen.

