﻿Circus Roncalli in Hannover: Gewinnen Sie Karten und eine exklusive Backstage-Führung

Forum Hannöversche Altstadt

Er hat in der Marktkirche geheiratet, hat vom Schwiegervater den kultigen Pizza-Pavillon an der Schmiedestraße übernommen, engagiert sich seit 13 Jahren als Vorstandssprecher für das Forum Hannöversche Altstadt: Alexander Bobzien liebt das Quartier. Und setzt auf Netzwerk, Roten Faden, Leinewelle – und die Tangonacht am 26. August.