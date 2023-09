﻿Circus Roncalli in Hannover: So lief die Premiere

Hannover. Die Magie des Trommelwirbels: International gültiger Code für Atem anhalten, in leicht vorgebeugter Position verharren, Körperspannung. Und dann? Kann man scheitern oder triumphieren. Alles ist möglich, zumal in der entrückten Welt des Circus Roncalli.

Die Premiere am 2. September, ein voll besetztes Zelt am Waterlooplatz. Zirkusdirektor Bernhard Paul nutzt – warum auch immer – seine Begrüßung dazu, mit dem Gendern abzurechnen, das gehe ihm, dem Österreicher, nämlich „richtig am Oasch vorbei“. Was er seinem Publikum wohl eigentlich versichern will: Hier, in diesem dunkelbunten Rund, bleibt in den nächsten gut zwei Stunden alles beim Alten. Tatsächlich erwartet die Zuschauer ein klassisches Programm voller Akrobatik und Artistik, mit Tanz und Musik und einem Clown als Publikumsliebling.

Klassisch: Es gab Musik, Tanz, Artistik – und natürlich auch Clowns. © Quelle: Christian Behrens

Wobei: Hierüber lässt sich streiten. Als ein Scheinwerfer hinabzufallen droht (Teil der Show), muss ein bedauernswerter Mann aus dem Publikum anpacken. Nicht nur einmal. Der Running Gag sorgt für die vielleicht lustigsten Momente im Programm – am Ende gibt es eine herzliche Umarmung von besagtem Clown.

Die Möglichkeit des Scheiterns

Das vermeintlich Unperfekte in einer auf Perfektion getrimmten Show: Gegensätze ziehen sich bekanntlich an oder stoßen auch mal einander ab, wenn etwa der Zirkusnarr die Show crasht und dabei scheinbar versehentlich einen Stepptanz vollführt. Das passt alles sekundengenau und gibt dem Programm auch ein gutes Tempo. Wie sich die Artisten stemmen, heben, biegen und zuweilen auch zufliegen, ist in vielen Momenten atemberaubend.

Als zum Schluss ein Kopfstand auf dem Kopf eines anderen Artisten gelingt und das Duo derart auch noch in gaaaanz langsamen Bewegungen rückwärts die Stufen hinaufgeht, ist der Jubel vermutlich bis nach Linden zu hören. Es ist – Trommelwirbel – eben auch die Möglichkeit des Scheiterns, die diesen Momenten die Würze gibt. Passiert übrigens auch mal, dass es nicht auf Anhieb klappt. Ein Jongleur mit einem Dutzend Ringen braucht am Ende drei Versuche, um sie alle zu fangen – die Erlösung mit Publikumsapplaus ist umso lauter.

Beeindruckend: Kraft trifft auf Eleganz – und rein physikalisch ist das im Circus Roncalli nicht immer nachzuvollziehen. © Quelle: Christian Behrens

„All for Art for all“ heißt die Show, mit der Roncalli in diesem Jahr nach Hannover (bis zum 8. Oktober fast täglich), München und Bremen kommt. So viel Kunst im eigentlichen Sinn gibt es jedoch nicht: Ein paar lebende Gemälde zu Beginn, eine dem Kubismus Piet Mondrians nachempfundene Artistin sorgt dann mit ihren Körperverbiegungen für das erste Staunen. Vielleicht wäre in dieser Idee mehr drin gewesen: Edvard Munchs „Der Schrei“ und der Clown wären doch sicher ein Team gewesen ...

Wie Schaukeln, nur anders: Ein Artistenpaar testet am Seil die Grenzen der Schwerkraft aus. © Quelle: Christian Behrens

Es ist größtenteils ein vertrautes Terrain, auf dem sich das Ensemble bewegt, was manchmal einem Wimmelbild gleichkommt: Überall passiert was, es dampft und leuchtet und tanzt und dreht sich – und sei es die Seifenblasenmaschine, ein dem viktorianischen Zeitalter entsprungenen Ungetüm aus Zahnrädern und Seifenlauge. Konfetti ist auch dabei: Manchmal in so dichtem Regen, dass ganze Kleider darunter sekundenschnell gewechselt werden – Glitzer-Momente, für die das Wort „zauberhaft“ erfunden wurde. TikTok macht hier nur die Uhr: Reminiszenzen an die nervöse Gegenwart gibt es keine, von zwei Sekunden Gangnam-Style mal abgesehen. Geht aber auch gut ohne.

Mittendrin: Immer wieder wagten sich besonders die Clowns auch ins Publikum. © Quelle: Christian Behrens

Am Ende: Alles dreht sich. Die erste Reihe darf zum Wiener Walzer in die Manege. Draußen legt sich zarter Nebel zwischen den Buden. Ein Hauch von Popcornduft liegt noch in der Luft.

