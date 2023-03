﻿City-Roofwalk Schmiedestraße: Baustart für 2024 geplant

Grüne Oase: So könnte der „City-Roofwalk“ auf dem Parkdeck an der Schmiedestraße in Hannover aussehen.

Hannover. Jetzt wird es konkret. Ein Dresdener Planungsbüro hat das Konzept für das begrünte Parkhausdach in der Schmiedestraße überarbeitet. In diesem Jahr sollen die Pläne beschlossen werden, nächstes Jahr kann der Bau beginnen. 2025 sollen Stadtbewohner und Hannover-Touristen dann über das erste öffentliche Gründach flanieren können. Das Ziel: für das Stadtklima eine 3200 Quadratmeter große Grünoase anstelle versiegelter Asphaltfläche zu schaffen und zugleich der Altstadt eine weitere touristische Attraktivität spendieren.

City-Roofwalk auf dem Parkhaus Schmiedestraße: Pläne werden konkreter

Geschwungene Wege, niedrige Büsche und Stauden, dazu Rankgewächse, Grünskulpturen und einige bis zu drei Meter große Bäume: Das Landschaftsplanungsbüro Rehwaldt aus Dresden, das sich in einer Ausschreibung durchgesetzt hat, will auf dem Parkhaus eine ganz besondere Dachlandschaft mit kleineren Aktionsflächen schaffen. Wobei die Situation statisch nicht so einfach ist wie vermutet.

„Man denkt ja, dass dort, wo Autos parken, genug Tragfähigkeit für alle anderen Nutzungen vorhanden sein müsste“, sagte Rehwaldt-Planerin Julia von Vietinghoff bei der Vorstellung des Planungsstands am Mittwochabend. Letztlich aber trage das oberste Parkdeck nur 410 Kilogramm pro Quadratmeter. Wenn also vier schwere Menschen eng zusammenstehen und plaudern, ist die maximale Traglast schnell erreicht.

410 Kilogramm Traglast pro Quadratmeter

Begehbare Grünflächen wird es deshalb nicht geben, sondern ein Entweder-Oder von begehbaren und begrünten Flächen. 70 Prozent des Dachs werden höhergelegter Pflanzort mit Substrat als Erdersatz. 30 Prozent der Fläche bleiben flach als Spazierweg, Sitzfläche oder Spielort. Nur direkt über den etwa 20 Etagenstützen des Parkdecks kann es schwerere Bäume geben. Dort beträgt die Traglast etwa 780 Kilogramm pro Quadratmeter – genug für eine drei Meter hohe Felsenbirne mit Wurzelballen in einem etwa 60 Zentimeter hohen Biosubstrat.

Zum Schieben: So sähe das Gründach in einer Variante aus

Der Bund sponsert 90 Prozent der Kosten aus einem Programm zur klimafreundlichen Umgestaltung urbaner Räume. Von den derzeit kalkulierten 3 Millionen Euro Umbaukosten muss die Stadt also nur 300.000 Euro tragen. Allerdings sei die Förderung an Bedingungen geknüpft, sagte der städtische Grünflächen-Fachbereichsleiter Ulrich Prote. So ist etwa eine kommerzielle Gastronomie auf dem Dach verboten. Auch muss die Verbesserung des Stadtklimas im Vordergrund des Projekts stehen.

Trotzdem hoffe die Verwaltung auf einen besonderen Erlebniseffekt – vor allem, wenn möglicherweise später einmal Brücken und Stege das Parkhausdach mit benachbarten Dächern verbinden, wie Prote in Aussicht stellte. Das sei zwar derzeit Zukunftsmusik – trotzdem handele es sich aktuell um das „Leuchtturmprojekt des Fachbereichs“, das möglichst Vorbildfunktion auch für private Gebäudeeigentümer haben soll. Immerhin gebe es ein Potenzial von 320.000 Flachdachquadratmetern in der Kernstadt, die geeignet für Gründächer seien, führte Prote aus. Das entspreche etwa 30 Fußballfeldern.

Zum Schieben: So sähe das Gründach in einer anderen Variante aus

Wenn Hannover es schaffe, eine vernetzte Gründachlandschaft zu errichten, die über Stege verbunden ist, habe man ein Alleinstellungsmerkmal, schwärmte Prote: „So etwas gibt es unseres Wissens nach noch nicht.“ Zu den Auflagen gehören allerdings auch kostspielige Einrichtungen – etwa, einen barrierefreien Zugang zum Dach zu schaffen. Bisher aber fahren die Aufzüge nicht bis zum obersten Parkdeck. Die Pläne sehen vor, mindestens einen Aufzug zu verlängern oder gleich einen neuen durchs Parkhaus zu bauen.

„Architekturqualität wie in Bilbao“

Landschaftsarchitektin von Vietinghoff kann sich auch vorstellen, in einem Dachgarten-Rundgang einen Umweg durch die oberste Etage der Parkhausspindel einzuplanen, die ja künftig nicht mehr von Autos genutzt wird. Die Spindel hat eine besonders schöne Deckenarchitektur mit runden Lichtlöchern. Von Vietinghoff sprach von einer „Architekturqualität wie in Bilbao“ – in dem Baskenort befindet sich das avantgardistische Guggenheim-Museum.

Ideen gibt es also genug. Die Pläne werden jetzt konkretisiert. Beim Vorstellungsabend sprachen sich die gut 50 anwesenden Interessierten unter anderem dafür aus, lieber mehr Naturraum statt vieler Aktionsflächen zu schaffen. Bei der Wahl zwischen einem größeren Veranstaltungsplatz auf dem Dach oder vielen kleinen Verweilorten gab es eine gefühlte Mehrheit für die Idee von „interagierenden Inseln“. Zugleich aber äußerten Anwohnerinnen und Anwohner die Sorge, dass zuviele Menschen kommen, nachts lärmen und von dem erhöhten Punkt in die Wohnräume blicken könnten.

Ideen und Pläne im Internet

Etwa 50 Interessierte diskutierten bei der Abendberanstaltung über die City-Roofwalks mit. © Quelle: Elena Richert

Die Stadt will alle Anregungen und Hinweise bis Ende April auf einer speziellen Projektseite im Internet darstellen, die Adresse lautet hannover.de/city-roofwalks. Dort können auch die Planungen eingesehen werden.