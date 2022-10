﻿Bei Kontrollen aufgeflogen: Restaurant in der List überwacht Gästeraum mit Kameras

Bei Kontrollen auf Baustellen sowie in Gastrobetrieben in der Region Hannover haben Polizei, Zoll und Gewerbeaufsichtsamt zahlreiche Verstöße festgestellt. Dabei versuchten mehrere Angestellte, sich den Kontrollen zu entziehen. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Bekämpfung von kriminellen Clans.

Kontrollen in der Region Hannover: Zoll und Polizei sind gegen Verstöße auf Baustellen und in Restaurants vorgegangen.

Hannover/Burgdorf/Isernhagen. Die Polizei hat am Dienstag mehrere Baustellen und Gastronomiebetriebe in der Region Hannover kontrolliert. Die Maßnahme gilt der Bekämpfung von kriminellen Clanstrukturen. An der Aktion waren auch der Zoll, die Stadt Hannover sowie das Gewerbeaufsichtsamt beteiligt. Es wurden zahlreiche Verstöße festgestellt, unter anderem gegen das Arbeitsschutzgesetz sowie die Baustellenverordnung.

Welche Betriebe genau kontrolliert wurden und wo, dazu macht die Polizei keine Angaben. Allerdings wurden nach Behördenangaben diverse Ermittlungsverfahren in Gang gesetzt. So fiel in Hannover-List ein Restaurant auf, das seinen Gastbereich mit Videokameras überwachte – was eine Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte von Besuchern darstellt. Doch das war nicht das einzige Manko an dem Lokal. „Ebenso wurden Abweichungen von Bauzeichnungen, fehlende technische Unterlagen und Prüfprotokolle bemängelt“, sagt Anne Wellhöner von der Polizei Hannover.

Bauarbeiter wollen vor Kontrolle flüchten

Auch bei Isernhagen wurde ein Restaurant kontrolliert. Dort ergriff ein 29-jähriger Angestellter zunächst die Flucht, als die Ordnungshüter den Betrieb überprüfen wollten. Die Polizei konnte ihn jedoch stellen. „Im Rahmen der Überprüfung konnten Mängel hinsichtlich nicht vorhandener Prüfprotokolle von Arbeitsmaterialien festgestellt werden“, sagt Wellhöner.

Auf einer Baustelle im Burgdorfer Ortsteil Schillerslage versuchten sich gleich fünf Arbeiter der Überprüfung zu entziehen. Die Personen zwischen 22 und 51 Jahren ergriffen nach Polizeiangaben die Flucht, konnten aber ebenfalls gestellt werden. Bei einer anschließenden Befragung durch den Zoll kam heraus, dass die Personen weder angemeldet noch registriert waren.

Immer mehr Verfahren mit Bezug zu Clans

Seit Ende August gehen mehrere Behörden und Kommunen in der Region Hannover verstärkt gemeinsam gegen kriminelle Clanstrukturen vor. Seitdem gibt es regelmäßige Kontrollen in Restaurants, Shishabars und auch Spielhallen. Die Vergehen reichen von unversteuertem Tabak über Verstöße gegen das Baurecht und Steuerhinterziehung bis zur Missachtung des Nichtraucherschutzgesetzes.

Zahlen belegen, dass Clankriminalität in der Region Hannover aber auch landesweit immer mehr zum Problem wird. Nach Polizeiangaben gab es im Jahr 2020 insgesamt 177 Verfahren mit Bezug zu Clans in der Region. Ein Jahr später waren es bereits 315. In der Region Hannover werden insgesamt 15 Familien vermutet, die clanähnliche Strukturen haben.