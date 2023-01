﻿Calenberger Neustadt: Gehwegparken bleibt geduldet

Der Bezirksrat Mitte beklagt das halbhohe Parken auf Fußwegen in der Calenberger Neustadt, etwa in der Clemensstraße. Doch das bleibt erlaubt, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Hannover. Das halbseitige Parken auf Gehwegen ist den Stadtteilpolitikern im Bezirksrat Mitte ein Dorn im Auge. In der Clemensstraße in der Calenberger Neustadt etwa wird zwischen Rote Reihe und Am Kanonenwall einseitig halbhoch auf dem Gehweg geparkt. Eine Beschilderung, die das halbhohe Parken erlaubt, findet sich dort aber nicht. Das Pflaster besteht in diesem Bereich aus Gehwegplatten und einem fahrbahnnahem Streifen aus kleinteiligen Pflastersteinen. Vor einiger Zeit wurde dieses Pflaster durch die dort parkenden Autos beschädigt und seitens der Stadt instandgesetzt. Nun sei das Pflaster abermals beschädigt, heißt es in einer Anfrage des Gremiums an die Verwaltung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stellplätze erhalten

Eine abweichende Pflasterung erzeuge zwar eine optische Trennung, stelle aber keine Erlaubnis zum Gehwegparken dar. Dennoch werde Parken auf dem Gehweg seitens des Verkehrsaußendienstes nicht geahndet. Vor diesem Hintergrund fragen die Fraktionen, warum das Gehwegparken im genannten Bereich in der Clemensstraße geduldet wird und welche Schritte die Verwaltung unternehmen will, um das Gehwegparken an dieser Stelle zu unterbinden.

Diese entgegnet, dass in der gesamten Clemensstraße die Parkflächenmarkierungen auf den Gehwegen nicht mehr sichtbar ist und deshalb erneuert werden. Die restliche Gehwegbreite sei mit zwei Metern zudem ausreichend. Im Fall einer Aufhebung der jetzigen Regel würden rund 50 Prozent der Stellplätze im öffentlichen Raum wegfallen, begründet die Stadt die Maßnahme. Auch im besagten Teilabschnitt der Clemensstraße werde das halbhohe Parken daher weiter zugelassen. Ansonsten würden an dieser Stelle zumindest die Stellplätze gegenüber den Senkrechtparkplätzen entfallen – daher sei das Gehwegparken auch hier angemessen und abgewogen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch