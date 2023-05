﻿„Coco Jamboo“: Delroy Rennals (Mr. President) veröffentlicht mit Tom Wilcox Remake des 90er-Welthits

Hannover. „Ya-ya-ya coco jamboo, ya-ya yeah...“ Es gibt wohl kaum einen Menschen, der diesen Song nicht mitsingen kann – und das seit 27 Jahren. Jetzt nimmt der Hit noch mal richtig Fahrt auf: Layzee aka Mr. President, der im echten Leben Delroy Rennalls (56) heißt, hat sich mit dem Laatzener DJ und Produzenten Thomas Kattge (43) alias Tom Wilcox zusammengetan und ein Remake aus „Coco Jamboo“ gezaubert. „Wir wollten eigentlich zum 25. Jahrestag veröffentlichen, dann kam Corona“, sagt Wilcox. Jetzt kommt das Remake zum 27. Geburtstag des 90er-Hits.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Erst war ich nicht begeistert, als Tommy mit der Idee auf mich zukam“, gibt Rennalls zu, der 1996 mit seiner damaligen Band Mr. President den internationalen Durchbruch gelang – dank „Coco Jamboo“. „Es gab schon so viele Remixe davon. Ich dachte: Oh nee, nicht noch eine neue Version!“ Seine Meinung änderte sich, als Tom Wilcox ihm einen Entwurf von seiner Idee schickte. „Das haute mich um!“, sagt Rennalls. Und so kam es zur Kollaboration der beiden Musiker, die sich 2016 in Griechenland kennengelernt haben.

So lernten sich Tom Wilcox und Delroy Rennalls kennen

„Martin Polomka hat uns beide für eine Tui-Magic-Life-Jubiläumsfeier auf Kos gebucht“, erzählt Wilcox. „Ich habe damals mein Schülerpraktikum in einer CD-Abteilung gemacht und zum Abschied ,Coco Jamboo’ geschenkt bekommen. Und auf einmal saß ich mit dem Interpreten an der Bar, das war unglaublich für mich!“ Erst recht, als der Laatzener feststellte, wie nett Rennalls ist. „Er war so cool und bodenständig – das imponiert mir bis heute! Ich habe schon viele Stars kennengelernt – es ist nicht selbstverständlich, so auf dem Boden geblieben wie er zu sein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Rennalls war an jenem Abend für zwei Songs gebucht, danach legte DJ Tom Wilcox auf. „Als ich seine Musik hörte, entschied ich spontan, nicht wie geplant auf mein Hotelzimmer zu gehen, sondern ihn auf der Bühne zu unterstützen“, erinnert sich Layzee. Bis in die Nacht performten die beiden zusammen. Wilcox legte auf, Rennalls rappte und sang zu den Beats. Der DJ erzählt: „Wir hatten direkt eine gewisse Verbindung. Ich habe die Musik gespielt, die er wollte, bevor er es gesagt hat.“

Kennen sich aus der Szene: Tom Wilcox (Mitte) mit Delroy Rennals bei dem Event „90er Live“ auf Schalke im Jahr 2020. © Quelle: privat

Der Kontakt der beiden brach nicht ab. Wilcox hat mit den Jahren eine immer größere Leidenschaft entwickelt, Songs aus den 80ern und 90ern neu aufzulegen. Mit seiner Version von „In the Air tonight“ von Phil Collins (72) schaffte er 2019 den Durchbruch. Sein Remix landete in den Top Drei der deutschen, schweizerischen und österreichischen Clubcharts und lief auf großen Radiosendern wie NJoy oder 89.0 RTL. Innerhalb von einem Jahr landete Wilcox vier Chart-Erfolge. Er remixte „Gimme Gimme Gimme“ von Abba, „Let it Be“ von den Beatles, zuletzt „Hungry Eyes“ von Eric Carmen (72).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Die Erfolge von Tom Wilcox

Was noch fehlte, war „Coco Jamboo“ – zumal dessen Interpret in derselben Region wie Wilcox heimisch ist. Dellroy Rennals zog Ende der 80er mit seinem Bruder Errol (61) von Birmingham (England) nach Hannover. Sie taten sich mit dem hannoverschen Musiker Mousse T. (56) zusammen und spielten gemeinsam in der Lokal-Band Fresh n’ Fly.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dann wurde Errol Produzent und später Geschäftspartner von Mousse T.; die beiden führen bis heute zusammen den Peppermint Park und das dazugehörige Tonstudio. Delroy heuerte als Rapper bei der Bremer Band Mr. President an. Kurz darauf produzierten sie „Coco Jamboo“.

So kam Delroy Rennalls zu Mr. President

Daran erinnert sich Rennalls noch genau: „Ich mochte den Song nicht“, offenbart er und lacht. „Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das so ein Erfolg wird! Ich habe 15 Minuten vor meiner letzten Bahnstation in Bremen meinen Rap geschrieben.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Als die Band das Musikvideo auf einer venezolanischen Insel drehte und die Menschen – inklusive Bürgermeister – aus den Häusern kamen, um zu der Melodie zu tanzen, merkte er erstmals: „Dieser Song hat Kraft. Das könnte doch etwas Großes werde.“ Wurde es: 16 Wochen hielt sich der Song in den deutschen Top Ten. In Österreich, Schweiz und Schweden schaffte es „Coco Jamboo“ auf Platz eins; in Norwegen, den Niederlanden, Finnland, Australien, dem Vereinigten Königreich und Neuseeland in die Top Ten, in Frankreich und den USA in die Top 30.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Der Song hat mein Leben verändert“, resümiert Dellroy heute. Noch immer tourt er mit „Coco Jamboo“ durch Europa. Aktuell zieht er in Deutschland, der Tschechichen Republik, Ungarn, Moldau oder Lettland von Bühne zu Bühne – teilweise im Rahmen von 90er-Partys, manchmal mit seiner eigenen Show. Und wenn er nicht unterwegs ist, ist er zu Hause in der Südstadt und produziert Musik im Peppermint Studio, dessen Mitinhaber er seit 1993 ist.

Diesen Sommer wird es mit „Coco Jamboo“ noch mal richtig rundgehen. „Wir haben den Song ins Jahr 2023 geholt“, sagt Wilcox. Das gelang mit neuen Sounds, neuen Effekten, einem neuen Klangbild und neuem Rap von Rennalls. Er sagt: „Was mir so gefallen hat: Die Version verfälscht nicht das Original und ist trotzdem modern. Es ist kein Remix, sondern ein Remake.“

Vormerken: Am 10. August (gegen 20.45 Uhr) feiert das Duo seine Live-Premiere von „Coco Jamboo 2.0“ auf der NP-Sommerfestival-Bühne beim Maschseefest Hannover.

HAZ