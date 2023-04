Hannover Messe macht die Hotels wieder voll

Die Hannover Messe, die Weltleitmesse der Industrie, feiert ein Comeback: Hotels in Stadt und Umland sind nach Angaben des Dehoga so gut wie ausgebucht – trotz Zimmerpreisen von bis zu 760 Euro pro Nacht. Auch Gastronomen freuen sich gut eine Woche vor Messestart über zahlreiche Reservierungen.

Hannover. Für den hannoverschen Tourismus gehen die guten Nachrichten weiter: Zur Hannover-Messe, die vom 17. bis 21. April stattfindet, sind so gut wie alle Hotelzimmer in Stadt und Umland von Hannover ausgebucht. Das bestätigten sowohl der Hotel-und Gaststättenverband Dehoga als auch die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) kurz vor Ostern. Erst vor Kurzem hatte die HMTG vermeldet, dass die Region Hannover beim Tourismus 2022 mit rund 3,6 Millionen Übernachtungen deutlich über den beiden durch die Corona-Pandemie geprägten Vorjahren gelegen habe.

Mit rund 4000 Ausstellern in diesem Jahr knüpft die Hannover-Messe erstmals wieder an die guten Jahre vor Corona an, und das schlägt sich positiv bei den Hotelbuchungen nieder. Die 15.000 Hotel-Zimmer, die in Stadt und Umland insgesamt zur Verfügung stehen, sind zur Messe weg. Und das trotz zum Teil sehr hoher Hotelzimmerpreise. Ein Hotel am Cityring etwa nimmt am ersten Tag 760 Euro statt des üblichen Preises an einem Montag in Höhe von 59 Euro. 2022 hatte es die Hannover-Messe noch als Hybrid-Format im Mai gegeben – mit weniger Ausstellern und Messebesuchern. Die Auslastung war deshalb nicht ganz so hoch wie in diesem Jahr.

„Die Rückkehr zur Präsenzmesse tut dem Standort gut“

„Wir buchen inzwischen Hotelzimmer in Celle, Hameln, Hildesheim, Braunschweig und Wolfenbüttel“, sagt HMTG-Chef Hans Nolte. Er spricht von einem „Comeback des Messegeschehens in der Region Hannover“. Zu Gute komme der Hannover-Messe ihr Schwerpunktthema mit Lösungen für eine vernetzte und klimaneutrale Industrie. „Sie ist im Prinzip die erste große Messe nach der eingeleiteten Energiewende“, so der Tourismuschef. Dies führe dann wohl auch dazu, dass die Fachbesucherzahl hoch sei.

Die sehr gute Hotelzimmerauslastung zur Messe bestätigt Cord Kelle, der Direktor des Hotels am Stadtpark und Sprecher der hannoverschen Hotels im Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. Er sagt: „Die Rückkehr der Messe zur fast vollständigen Präsenzveranstaltung tut dem Standort Hannover natürlich gut.“ Schon allein die Mitarbeiter der rund 4000 Aussteller würden die Hotelkapazität in Hannover und im Umland in Anspruch nehmen.

Groß-Gruppen haben in der Gastronomie bereits reserviert

Allerdings stehen in diesem Jahr nicht alle Hotels auf dem Markt zur Verfügung, da einige Hotelbetreiber in Hannover in ihren Herbergen Geflüchtete untergebracht haben. Wie viele Betten genau belegt sind durch Geflüchtete, lässt sich nicht ermitteln, da die Stadt Hannover darüber keine Angaben macht.

Vom guten Messebesuch profitiert traditionell auch Hannovers Gastronomie. „Es läuft alles an, wir sind wieder gut gebucht“, sagt Ralph Klenke von Meiers Lebenslust am Aegi. Es gebe viele Reservierungen für Gesellschaften von 20 bis 60 Personen. „Das ist mehr als wir 2022 zur Hannover-Messe hatten.“ Im Paulaner am Thielenplatz kann Betreiber Sükrü Bingöl ebenfalls zufrieden sein mit dem Stand der Reservierungen zur Messe: „Wir haben eine gute Nachfrage, es gibt große Gruppen, die reserviert haben.“ Nach seiner Erfahrung kommen darüber hinaus Messe-Besucher und -Aussteller spontan am Abend vorbei. Deren Zahl werde sicher ebenfalls höher sein als 2022, schätzt er. „Die Stadt wird voll zur Messe“, prophezeit Hannovers Tourismuschef.