﻿Das „Frühstyxradio“ von Radio ffn in Hannover ist zurück

Sie haben Radio ffn traumhafte Einschaltquoten und ihren Fans schmerzende Zwerchfelle beschert: Das „Frühstyxsradio“-Ensemble hat ab 1988 für acht Jahre legendären Radioklamauk gemacht. Nun kehrt die lustige Truppe mit einer frischen Auftaktsendung und Sendungen aus der Konserve in einem Stream zurück.

Hannover. Nicht nur für ffn-Chefredakteur Jan Zerbst (42) hat der Sonntag wieder einen Sinn – auch alle Fans des „Frühstyxradios“ dürften ausflippen vor Freude: Der Radiosender erweckt die frische, freche und frivole Show wieder zum Leben! „Wir sind froh und stolz, dass wir diesem großartigen Humor und all seinen Fans jetzt eine neue Heimat schaffen können“, so Zerbst. Heißt: Ab dem 6. November gibt es all das, was ab 1988 acht Jahre lang die Fans begeisterte, wieder zu hören. Der kleine Tierfreund, die Arschkrampen, Frieda und Anneliese, Onkel Hotte und Isernhagen Law – im nagelneuen Stream von ffn.

Los geht es um 9 Uhr mit einer klassischen „Frühstyxradio“-Show. Darauf folgt um 10.15 Uhr die Auftaktsendung vom wohl lustigsten Menschen, den es bei Radio ffn zum Beispiel als „Günther, der Treckerfahrer“ immer noch gibt – Dietmar Wischmeyer (65). Er gehört neben Oliver Welke (56), Oliver Kalkofe (57) und Sabine Bulthaup (60) zu den Machern der ersten „Frühstyxradio“-Stunde, damals wurde ja noch aus Isernhagen gesendet.