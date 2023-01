﻿Commerzbank macht weitere Filiale in Hannover dicht

Hannover. Die Commerzbank schließt eine weitere Filiale in Hannover: Zum 1. Februar trifft es die in der Lister Meile.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Mitarbeiter der Filiale sollen nun nicht arbeitslos werden, sondern an anderer Stelle der Bank eine neue Aufgabe erhalten.

Noch zwei von elf übrig

2021 wurden im Umland vier Filialen geschlossen, vergangenes Jahr in Hannover dann die Filialen Am Klagesmarkt und in Linden, dazu jene in Laatzen und Springe. Binnen drei Jahren hat die Bank damit hier neun von elf Filialen gestrichen, sodass zwei übrig bleiben – beide in der Landeshauptstadt (Theaterstraße, Buchholz). Die Zahl der Privat- und Unternehmenskunden in Hannover betrug zuletzt laut Bankangaben „mehr als 110.000“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ursprünglich hieß es Anfang 2022, dass die damals 800 Filialen auf die Zahl von 450 gebracht werden sollen – im Herbst dann wurde angekündigt, dass weitere 50 Filialen geschlossen werden sollen, um auf 400 zu gelangen.

Geändertes Kundenverhalten

Grund für die Anpassung ist laut Commerzbank-Pressesprecher Matthias Kretschmer „die Tatsache, dass sich das Kundenverhalten in den letzten Jahren weiter verändert hat: Bereits heute finden über 80 Prozent der Kundenkontakte mit uns über die digitalen Kanäle statt.“ Parallel dazu sei die Zahl der Besucher von Filialen deutschlandweit stark zurückgegangen.

Lesen Sie auch

Schließung früher als geplant?

Die Filiale Lister Meile habe man noch einige Monate weiter betreiben wollen, das sei aber „aus organisatorischen Gründen“ nur bis Ende Januar möglich und man bedauere die Kurzfristigkeit der nun anberaumten Schließung sehr. Die SB-Zone dort bleibe „vorerst“ erhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Aus für diese Filiale mit ihren drei Mitarbeitenden hänge auch damit zusammen, dass die Filiale in der Theaterstraße (auch Sitz der Niederlassung) aus Commerzbank-Sicht „nur wenige Gehminuten entfernt“ und damit recht nahe ist.

Weitere Änderungen möglich

Die Bank behält sich laut dem Sprecher vor, auch künftig Standorte zu analysieren und zu prüfen, ob der eine oder andere an dieser oder jener Stelle für ihr Geschäftskonzept noch Sinn ergibt. Auch das Gegenteil sei möglich, „wenn wir feststellen: Oh, da ist eine Lücke, da sollten wir wieder eine Filiale aufmachen!“

Das im März 2022 für Hannover als „eins von bundesweit zwölf“ angekündigte „Beratungscenter mit vollumfänglichem Beratungsservice“ sei seit Herbst „am Start“.