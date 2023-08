﻿Aufsichtsrat will Conti aufspalten – hat er den Vorstand überzeugt?

Hannover. Continental-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle prüft angeblich eine Konzentration des hannoverschen Dax-Konzerns auf die Reifen- und Gummigeschäfte. In der seit Längerem geführten Diskussion über die Konzernzusammensetzung lege Reitzle den Fokus auf das Stammgeschäft des Autozulieferers und Reifenherstellers, berichtete das „Manager Magazin“ am Montag, 21. August, unter Berufung auf das Umfeld der Konzernspitze.

So sollten zu den künftigen Kernbestandteilen des Konzerns die profitable Reifensparte und das Geschäft der Kunststoffsparte Contitech gehören, das nicht auf die Automobilindustrie ausgerichtet ist.

Conti-Vorstandschef Niko Setzer stütze inzwischen das Projekt, hieß es weiter. Ein erster Schritt soll demzufolge der Verkauf der Auto-Teile von Contitech sein.

Im April 2022 hatte die Continental-Spitze sich noch zur Einheit des Konzerns bekannt. Nach der Abspaltung der Antriebssparte als Vitesco Technologies werde es keine Verselbstständigung weiterer Bereiche des Konzerns geben, sagte Vorstandschef Nikolai Setzer damals bei der Hauptversammlung. Und erklärte: „Eine Vierspaltung ist nicht geplant.“

Kerngeschäft Reifen: Bundeskanzler Olaf Scholz besuchte im April 2023 Continental in Hannover und ließ sich die Runderneuerung von Lkw-Reifen zeigen. © Quelle: Rainer Dröse

Unruhe in der Belegschaft

Schon vor gut mehr als einem Jahr hatten die kolportierten Gedankenspiele von Reitzle, das Unternehmen zu filetieren und teils oder ganz an die Börse zu bringen, Unruhe in die Belegschaft gebracht. Setzer versuchte zu beruhigen: Der Konzern sei „in seiner jetzigen Form gut aufgestellt“, sagte er.

Mit Automotive, Reifen und Contitech habe man drei Bereiche unter einem Dach. Dies biete Continental drei Vorteile: „Ab- und Aufwärtstrends in den Märkten gleichen sich je nach Situation aus. Die breite Aufstellung macht uns für Beschäftigte attraktiv, und wir schaffen Synergien“, erklärte der Vorstandschef.

Aufsichtsratschef bei Continental: Wolfgang Reitzle. © Quelle: Peter Steffen/dpa

Aktienkurs schnellt hoch

Die Conti-Aktie schnellte am Montagmittag an die Dax-Spitze mit einem Plus von über sechs Prozent. Ein Conti-Sprecher bestätigte, dass den Beschäftigten von Contitech kürzlich Pläne zur Trennung in zwei Teile mitgeteilt wurden. Das Vorhaben befinde sich noch in einer Konzeptphase. Zu weitergehenden Spekulationen wollte er sich nicht äußern. Grundsätzlich sei es die Aufgabe des Vorstands, sich mit Portfoliomanagement zu befassen, was dieser auch tue.

Conti steckt schon seit Längerem in einer Flaute, vor allem im Autozuliefergeschäft hapert es, während das Reifengeschäft den Löwenanteil der Gewinne einfährt. Gerüchte um Änderungen in der Konzernstruktur gibt es bei Conti schon lange, zuletzt war Anfang 2022 von einer Aufspaltung in vier Teile die Rede.

Im September 2021 hatte der Konzern seine ehemalige Antriebssparte, die vor allem Komponenten für Dieselmotoren und Benziner herstellt, in die Firma Vitesco ausgegliedert und an die Börse gebracht. Das war nach Informationen dieser Zeitung schon im Jahr 2017 intern überlegt und diskutiert worden. Angeblich wurde dabei auch ein Zusammenschluss mit dem inzwischen selbst aufgespaltenen Zulieferer Delphi erwogen.

Was sagt der Großaktionär?

Gescheitert sein soll das laut Konzern-Insidern auch am Widerstand des Großaktionärs Schaeffler, der im Geschäft mit Antriebstechnik selbst stark engagiert ist und 46 Prozent der Aktien hält. Wie der Großaktionär zu den neuerlichen Gedankenspielen steht, ist unbekannt.

In der Contitech-Sparte fertigt Conti unter anderem Schlauchsysteme für die Autobranche, aber auch Kunststoffbestandteile für Förderbänder und weitere Industrieanwendungen.

Die Strategen im Konzern vertreten laut Bericht den Standpunkt, dass der Konzern in getrennten Teilen besser funktioniere. Überzeugt werden müsste aber auch die Großaktionärin in Gestalt der Industriellenfamilie Schaeffler.

