﻿Bis zu 1000 Euro am Tag: Arzt bietet lukrativen Dienst im Impfteam Kollegen an – gegen Provision

Hannover. Der Einsatz in einem Corona-Impfteam ist für Mediziner lukrativ. Das geht soweit, dass einzelne Ärzte Kollegen diese Dienste gegen Provision anbieten. Und andere wohl die Schichten gegen Entgelt auf sich übertragen lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Region Hannover versucht jetzt, diesen Handel zu unterbinden. Per Rundmail hat die Behörde die bei ihr als potenzielle Impfärzte gemeldeten Mediziner „dringend“ aufgefordert, auf Angebote dieser Art nicht einzugehen, und stattdessen um Hinweise auf Fehlverhalten gebeten. Denn die Region will Mediziner, die Dienste untereinander gegen Provision verschieben, für Einsätze in den Impfteams sperren.

Handel mit Dienstzeiten nachgewiesen

Konkret konnte die Region bislang in einem Fall einem Arzt oder einer Ärztin den Handel mit Dienstzeiten nachweisen. Eine Information darüber geht an die Ärztekammer und das Ministerium für Soziales. Außerdem kommen Ärztinnen und Ärzte, denen Tauschhandel nachgewiesen wird, nicht mehr für die Arbeit in mobilen Impfteams der Region infrage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob in dem Fall tatsächlich Geld geflossen ist und in welcher Höhe, beantwortet die Region nicht. Hinweise auf Unregelmäßigkeiten kommen bisher offenbar vor allem durch den regelmäßigem Austausch mit den medizinischen Angestellten der Impfteams, der KVN und dem Sozialministerium zutage.

Attraktiver Einsatz: Ärzten bringt die Arbeit in einem Impfteam einen lukrativen Nebenverdienst ein. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Für jedes Impfteam ist ein Mediziner notwendig, der dort die Aufklärungsgespräche mit den Bürgern führt. Die eigentliche Impfung nimmt aber medizinisches Fachpersonal vor. Vielen Ärzten erscheint die vergleichsweise leichte Arbeit auch deshalb attraktiv, weil sie einen lukrativen Zusatzverdienst mit sich bringt.

Bis zu 1000 Euro pro Arbeitstag

Zuständig für die Abrechnung ist die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN). Sie zahlt den Impfärzten 130 Euro Stundensatz, macht bei angenommen sieben Stunden am Tag 910 Euro. Inklusive Fahrtkosten können so rund 1000 Euro zusammenkommen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von einem Handel mit Impfdiensten war bei der KVN und der Ärztekammer Niedersachsen bisher nichts bekannt. Die KVN stellt der Region Hannover und anderen Landkreisen Listen mit den Ärzten zur Verfügung, die sich zum Einsatz in einem Impfteam bereiterklärt haben. Die Dienstplanung liege bei der Region, sagt KVN-Sprecher Uwe Köster.

„Es müsste zunächst im Einzelfall geprüft werden, ob und wie es bei der Diensteinteilung durch die Region oder auch innerhalb von Impfteams zu einem ,Handel’ mit Diensten gekommen sein könnte“, sagt Köster.

Die Ärztekammer Niedersachsen kann bei Fehlverhalten von Medizinern Rügen erteilen oder Geldstrafen verhängen. „Sollten sich solche Vorwürfe bestätigen, würden wir den Einzelfall standesrechtlich prüfen. Moralisch bedenklich wäre so etwas in jedem Fall“, sagt Thomas Spieker, Sprecher der Ärztekammer Niedersachsen. Denn der ärztliche Heilberuf sei auf den Dienst an den Patientinnen und Patienten ausgerichtet. „Er sollte sich nicht an monetären Erwägungen orientieren“, sagt Spieker.