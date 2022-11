﻿Impfzertifikat abgelaufen: Was Hannoveraner jetzt machen können

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen: Hannover bekennt trotz Energiekrise Farbe

Traditionell erstrahlten prominente Gebäude in Hannover am 25. November in sattem Orange, um auf den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen. Wegen der Energiekrise bleibt es dunkel, doch die Farbe bleibt – als Signal und Zeichen der Hoffnung.