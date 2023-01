﻿Corona in Hannover: Fast 2000 Tote registriert

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat das Gesundheitsamt der Region Hannover fast 2000 Corona-Tote registriert. Überraschend ist die Zahl der Covid-19-Opfer im vergangenen Jahr.

Hannover. In den vergangenen drei Jahren sind durch oder mit Corona in der Region Hannover insgesamt 1975 Menschen gestorben. Überraschend ist die Verteilung in den einzelnen Jahren. Denn die meisten Corona-Toten gab es im vergangenen Jahr: 2022 starben 782 Frauen und Männer, obwohl ein großer Teil der Menschen schon vollständig geimpft war. Im Jahr 2021 war bei 722 Todesfällen Corona die Ursache. Im ersten Corona-Jahr 2021 starben 471 Menschen. Das geht aus den Statistischen Informationen zur Corona-Pandemie hervor, die die Region am Donnerstag veröffentlicht hat.