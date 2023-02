﻿Masken, Schnelltests, Seifenspender: Corona ist reif für das Historische Museum

Hannover. Die Gegenwart von heute ist die Vergangenheit von morgen. Nirgends weiß man das so gut wie im Museum. „Als sich im Jahr 2020 abzeichnete, wie groß das Ausmaß der Pandemie sein würde, haben wir gleich angefangen, Corona-Exponate zu sammeln“, sagt Laura Beukenberg. Relikte für die Nachwelt also.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Museologin sitzt an ihrem Schreibtisch im Historischen Museum. Vor sich hat sie einen großen, flachen Pappkarton, in dem sie ein paar Preziosen des Alltags verwahrt. „Viele Menschen hatten in der Corona-Zeit das Gefühl, dabei zu sein, wenn Geschichte geschrieben wird“, sagt die 32-Jährige und hebt den Deckel des Kartons.

Relikte für die Nachwelt: Pappkarton mit Corona-Objekten im Historischen Museum. © Quelle: Ilona Hottmann

Die Pandemie geht in diesen Tagen gefühlt zu Ende, nach drei bleiernen Jahren. Viele der letzten Einschränkungen fallen – und etliche Produkte der Corona-Zeit werden buchstäblich reif fürs Museum. Das Haus der Geschichte in Bonn hat rund 600 Corona-Objekte gesammelt. Laura Beukenberg hat in Hannover 140 inventarisiert, als wären sie historische Säbel oder antike Münzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Buntes Sammelsurium: Corona-Relikte sind reif fürs Museum. © Quelle: Ilona Hottmann

Evolution der Masken

„Darunter sind viele Alltagsgegenstände“, sagt sie: Seifenspender, Desinfektionsmittel oder der Schnelltest „Nasocheckcomfort“ – ein Name, wie Loriot ihn nicht schöner hätte erfinden können. „Bei Atemschutzmasken gab es eine regelrechte Evolution“, sagt sie und breitet einige Exemplare vor sich aus. Anfangs trugen viele Menschen noch selbstgenähte, provisorische Stoffmasken. „Diese zeugen vom Bedürfnis, in der Krise nicht tatenlos zu bleiben, ein Stück Sicherheit und Kontrolle zurückzugewinnen“, sagt sie. Später folgten modische Masken oder solche mit Hannover-96-Emblem.

Relikte aus der Anfangsphase der Pandemie: Stoffmasken im Historischen Museum. © Quelle: Ilona Hottmann

Einen Ankaufsetat hat das Museum für solche Stücke nicht, oft haben Museumsbeschäftigte selbst diese bei ihr abgegeben – etwa ein mit farbigen Handabdrücken verziertes Pappplakat mit der Aufschrift „Wir wollen spielen“, das an einem abgesperrten Spielplatz in der Glockseestraße hing. Dieses hat die Inventarnummer VM 077995 bekommen. Ein kurzer Text in der Museumsdatenbank erläutert, dass Spielplätze in der Pandemie geschlossen waren. „In 100 oder 200 Jahren kann man den Hintergrund sonst gar nicht mehr verstehen“, sagt Laura Beukenberg.

Ein Name wie bei Loriot: der Schnelltest Nasocheckcomfort. © Quelle: Ilona Hottmann

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Museologin hat bei einer Tagung der „Volkskundlichen Kommission für Niedersachsen“ inzwischen einen Vortrag über ihr noch sehr zeitgenössisches Sammelgebiet gehalten. „Corona hat sich dinglich nicht so stark manifestiert wie beispielsweise ein Krieg“, sagt sie. Die Pandemie hat also vergleichsweise wenige Museumsstücke produziert. Abgesehen von den Plexiglaswänden an Supermarktkassen sieht die Welt weitgehend wieder aus wie vorher.

Hygiene wurde großgeschrieben: Desinfektionsmittel und Seife aus dem Museumsfundus. © Quelle: Ilona Hottmann

Für kommende Generationen

In ihrem Pappkarton liegen Impfstoffampullen neben ausgeschnittenen HAZ-Artikeln. Steine, die Kinder in der Zeit der Schul- und Kitaschließungen zum Zeitvertreib bemalten, liegen neben Flyern von Impfgegnern oder Plakaten, mit denen die Kulturszene um Solidarität warb: „Kultur ist nicht alles, aber ohne Kultur sind wir nichts“. Zusätzlich hat Museumsfotograf Ulrich Pucknat zahlreiche Aufnahmen von geschlossenen Geschäften oder Warteschlangen vor Impf- und Testzentren gemacht – Impressionen, die Nachgeborenen einen Eindruck von den Corona-Jahren vermitteln können.

Ein Karton voller Geschichte: Museologin Laura Beukenberg im Historischen Museum. © Quelle: Ilona Hottmann

Einige Stücke hat Marcus Peter im Museum abgeliefert. Der Kulturwissenschaftler stellte im Sommer 2021 vor der Neustädter Kirche zwei Container auf. Für sein Projekt „Das Corona-Ding“ bat er Hannoveraner, dort ganz persönliche Corona-Memorabilia abzuliefern. Auf Zeitzeugenvideos, die er ins Internet gestellt hat, erzählen die Menschen ihre Geschichte dazu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zeitvertreib im Lockdown: der bunt bemalte Stein ist ein Relikt der Corona-Zeit. © Quelle: Ilona Hottmann

Die 14-jährige Caroline etwa hat jene Klaviernoten beigesteuert, die sie im Lockdown gespielt hat. Von einem 31-Jährigen stammen die Laufschuhe, mit denen er während der Sportvereinsschließungen joggen ging. „Einige der Gespräche zeigen, welche Belastungen Corona für viele mit sich brachte“, sagt Peter.

Laura Beukenberg sammelt ihre Museumsstücke wieder ein. „Die Geschichte geht weiter“, sagt sie. „Irgendwann wird es eine Generation geben, die den Jüngeren erzählt, dass sie Corona noch selbst miterlebt hat.“ Sie trägt weiße Handschuhe, als sie die Objekte im Pappkarton verstaut. „Das ist es, was von der Pandemie übrig bleibt“, sagt sie und klappt den Deckel zu. „Narben auf der Seele allerdings kann man nicht archivieren.“