﻿Corona in Hannover: Inzidenz geht leicht zurück

Hannover. In den vergangenen Wochen waren die Corona-Zahlen in der Region kontinuierlich gestiegen, jetzt gibt es wieder einen leichten Rückgang: Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldet für die Landeshauptstadt und das Umland am Freitag (22. September) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 16,9. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch bei 19,1 gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz bezeichnet die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen.

Vorsichtsmaßnahmen beachten

Allerdings ist die Inzidenz in der Region Hannover noch immer fast doppelt so hoch, wie im bundesweiten Durchschnitt. Das Gesundheitsministerium in Berlin meldet am Freitag eine Inzidenz von 9. Daten für die einzelnen Bundesländer liegen nicht vor. Die Krankenhäuser der Region berichten von einigen wenigen Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen. Bundesweit werden 241 Patientinnen und Patienten mit Covid 19 auf Intensivstationen behandelt, das ist ein Anstieg um 8 Prozent zur Vorwoche.

Experten machen sich derzeit allerdings keine Sorgen, dass es im Herbst oder Winter zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommt. Dennoch sollten vor allem Risikopatienten, ältere Menschen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegeberufen Vorsichtsmaßnahmen beachten.

