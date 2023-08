﻿Corona: Infektionszahlen in Hannover steigen leicht an

Hannover. Es ist ein Bild, das keiner sehen möchte: Es gibt Menschen, die tragen in Supermarkt und S-Bahn schon wieder Maske. Durchaus begründet. Das Coronavirus meldet sich zurück – mit der neuen Variante Eris und gemeinsam mit spätsommerlichen und grippalen Infekten. Experten haben das endemische Szenario vorausgesagt, besorgniserregende Zahlen werden noch nicht verzeichnet. Auch die neue Variante ist nicht ansteckender oder gefährlicher im Verlauf als Omikron. Dennoch ist das Virus wieder Thema, Virologen rechnen zudem damit, dass mit den Infektionszahlen in Herbst und Winter auch die Post-Covid-Fälle zunehmen werden.

Wieder Mundschutz im Wartezimmer

„Wir beobachten, dem bundesweiten Trend folgend, auch in unseren Häusern insgesamt wieder leicht steigende Zahlen von Patienten, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde“, sagt Lennart Dreyer vom Klinikum Region Hannover (KRH). Den Patienten gehe es dabei aber gut, bisher sei niemand kritisch erkrankt. „In der derzeitigen Lage sind keine besonderen Regelungen für Besucher erforderlich und geplant.“

„Die Infekte in unseren Praxen nehmen deutlich zu“, betont Matthias Berndt, Landesvorsitzender des Hausärzteverbandes. „Wir stellen auch fest, dass die klinische Diagnose und der Corona-Test oft nicht übereinstimmen – es gibt immer wieder falsch negative Tests. Da insgesamt kaum noch getestet wird, sind die veröffentlichten Zahlen aus unserer Sicht nicht mehr aussagekräftig für die Beurteilung der aktuellen Situation.“ Alle Patientinnen und Patienten, die mit einer Infektion in die Hausarztpraxis kommen, werden daher gebeten, zum Schutz der anderen Personen im Wartezimmer und des Praxisteams wieder einen Mundschutz zu tragen.

Leicht gestiegene Zahlen

Die aktuelle Situation bietet nach Aussage des Landesgesundheitsamtes (NLGA) noch keinen Grund zur Beunruhigung. „Die 7-Tages-Inzidenz liegt derzeit in Niedersachsen bei 5. Vor einem Jahr lag dieser Wert bei bundesweit 274“, sagt Sprecher Mike Wonsikiewicz. Das habe allerdings auch damit zu tun, dass deutlich weniger PCR-Tests gemacht würden und ein positiver PCR-Test notwendig sei, damit ein Fall in die Statistik einfließe.

„Viel aussagekräftiger ist daher der Blick auf die Zahlen der Intensivbettenbelegung und Hospitalisierungsinzidenz, diese geben Auskunft darüber, inwiefern das Gesundheitssystem durch Corona-Infektionen belastet wird.“ Derzeit liegen in Niedersachsen 1,2 Prozent der Patienten mit einer Covid-19-Infektion auf der Intensivstation und die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 1,1. „Das sind zwar leicht gestiegene Werte im Vergleich zur Vorwoche, aber insgesamt ist die Lage entspannt.“

Prävention durch Impfung

„Aktuell zeigt sich im Clementinenhaus noch kein erhöhtes Aufkommen an Corona-Infektionen“, so Sprecherin Susanne Thiem. „Jedoch beobachten wir die Entwicklungen im Infektionsgeschehen sehr genau.“ Das Vinzenzkrankenhaus bietet den Mitarbeitenden in den kommenden Wochen Auffrischungsimpfungen gegen das Corona-Virus sowie eine Grippeimpfung an.

NLGA-Präsident Fabian Feil rechnet, wie bei anderen Erregern auch, mit regelmäßig wiederkehrenden Erkrankungswellen. „Die Stärke dieser Wellen sind zwar nicht vorhersagbar. Ganz entscheidend ist aber, dass nun die Grundimmunität in der Bevölkerung aufgrund von durchgemachten Infektionen und Impfungen inzwischen sehr hoch ist und daher eine Überlastung des Gesundheitssystems und eine gleichzeitig hohe Anzahl schwerer Verläufe nicht mehr wahrscheinlich sind.“

