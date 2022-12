﻿Wann endet mal der Krisenmodus?

Es ist kein Lockdown, fühlt sich aber so an: Klassen bleiben leer, Kindergärten machen dicht, Züge fallen aus. Der Alltag ist ein unberechenbares Biest geworden, kommentiert NP-Redakteur Fabian Mast.

Hannover. Drei Wochen noch, dann endet dieses seltsame Jahr. In dem alles besser werden sollte und das Gegenteil geschah. Früh starb die Vorstellung, dass nach Corona wieder 2019 ist, zurück in die Zukunft, in die alte Normalität. Doch auch in diesem Spätherbst bleiben die Klassen leer, Läden dicht, fallen Züge in Serie aus. 2022 in einem Bild: Der Gelbe Schein.

Das ist die „Zeitenwende“ im Kleinen: Das frisch gekürte Wort des Jahres beschrieb in der Regierungserklärung im Februar die Auseinandersetzung mit Russland, aber die Erschütterung des Alltags prägen diese Zeit nicht weniger.

Der Krisenmodus beginnt mit dem Aufstehen, wenn Kindergärten und Schulen ihre Ausfälle melden, wenn Pendler, hoffentlich fieberfrei, nervös die Bahn-App kontrollieren: Fährt mein Zug? Der Alltag, dieser einstige mausgraue Felsen aus Routine und Monotonie, ist ein unberechenbares Biest geworden.

Vielleicht ist es da kein Wunder, dass die Körper derzeit nur klägliche Gegner sind für Viren aller Art, dass uns wahrlich immer häufiger die Luft zum Atmen fehlt. Resilienz, noch so ein Modewort aus der jüngsten Zeit, soll uns panzern gegen die Einschläge auf Leib und Seele.

Früher nannte man das ein dickes Fell, und das ist übrigens schon mal gar nicht verkehrt: Kann man doch gleich die Heizung noch ein Grad runterdrehen.

