﻿Corona: Das ist die Lage in Hannover

Hannover. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt immer weiter – auch in der Region Hannover. Die lokale 7-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 693,8, die Hospitalisierungsrate bei 7,6 in Niedersachsen. Vor allem Krankenhäuser sind in Sorge.

Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie bereits 461.205 Fälle (Stand: 12. Oktober 2022) in der Region gezählt, 1.901 Menschen sind während der Pandemie an Corona gestorben.