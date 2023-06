﻿Immer wieder kommt es in Hannover zu queerfeindlichen Übergriffen

Hannover. Dieser Angriff wirft einen Schatten auf den sonst so bunt gefeierten Christopher-Street-Day (CSD): Ein nicht-binärer Mensch (18) und ein 17-jähriger Transmann wurden am Samstagabend, 27. Mai, mitten in Hannovers Innenstadt von zwei Männern beleidigt, verletzt und bestohlen. Die Attacke gegen die beiden CSD-Teilnehmenden aus Berlin spielte sich noch bei Tageslicht auf einem der meistfrequentiertesten Plätze der Stadt ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Angriff während des CSD-Abreiseverkehrs war erst am Donnerstag, 1. Juni, bekanntgeworden. Die späteren Opfer waren nach Polizeiangaben gegen 19.30 Uhr in einer Vierergruppe, die teilweise in Regenbogenfarben gekleidet war, auf dem Weg zum Hauptbahnhof. In Höhe des Ernst-August-Denkmals beleidigten zwei junge Männer die CSD-Teilnehmenden, riefen queerfeindliche Äußerungen.

Polizei wertet Videos aus

Dann schlugen sie auf die 18-jährige Person ein. Der 17-Jährige ging dazwischen, versuchte zu schlichten. Die Angreifer schlugen auch ihn und schubsten ihr Opfer zu Boden – dann sollen sie ihm mehrfach gegen den Kopf getreten haben und verletzten ihn schwer. Als dem Jugendlichen das Handy aus der Tasche fiel, nahmen es die Täter mit und flüchteten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die beiden Täter sind nach Polizeiangaben zwischen 16 und 18 Jahre alt – von beiden fehlt bislang jede Spur. Der queerfeindliche Angriff wirft Fragen auf: Wie konnte es an einem derart belebten Platz zu der Attacke kommen? Das beschäftigt auch die Polizei. „Die Auswertung von Videoaufzeichnungen und die Befragung von Auskunftspersonen und Zeugen ist Teil der andauernden Ermittlungen“, sagt Anne Wellhöner von der Polizei Hannover. Ob tatsächlich keine Umstehenden eingeschritten sind, sei noch nicht umfassend aufgeklärt. Allerdings: Hinweise von Zeugen sind bislang noch nicht bei der Behörde eingegangen.

47 queerfeindliche Straftaten in Hannover

Mehr als 10.000 Menschen waren beim CSD am Pfingstsamstag für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung nach geschlechtlicher und sexueller Identität auf die Straße gegangen. Dass queere Menschen immer noch starken Anfeindungen ausgesetzt sind, zeigen brutale Übergriffe, wie jener am Ernst-August-Platz. „Es fängt bei Beleidigungen an“, sagt Leon Dietrich, Landeskoordinator für LSBTIQ-Ansprechpersonen bei der Polizei Niedersachsen.

47 Delikte mit Bezügen zum Geschlecht und zur sexuellen Orientierung gab es im vergangenen Jahr in der Region Hannover. Die Polizei geht davon aus, dass dies nur einen Bruchteil der tatsächlichen Delikte darstellt, da das Dunkelfeld in diesem Bereich sehr groß ist. Das heißt, die Übergriffe werden der Polizei gar nicht erst bekannt, beispielsweise weil Betroffene sie nicht anzeigen. In den sozialen Netzwerken ist außerdem von weiteren queerfeindlichen Übergriffen vom jüngsten CSD die Rede – entsprechende Hinweise sind bei der Polizei bislang allerdings nicht eingegangen.

Unbekannter greift Paar an

Zuletzt ist es in der Region Hannover immer wieder zu etwaigen Anfeindungen gekommen. Erst Mitte Mai kursierte ein Video in sozialen Netzwerken. Es zeigt zwei Männer, die offenbar eine Regenbogenflagge vor einem Rewe-Supermarkt in Hannover-Anderten entfernen und dazu queerfeindliche Bemerkungen machen. Mitte März ohrfeigte und beleidigte ein 47-Jähriger einen Homosexuellen vor einer Kirche in der Südstadt. Im November vergangenen Jahres griff ein Unbekannter ein homosexuelles Paar an einer Bushaltestelle in Garbsen an – offenbar weil sich der 22- und der 26-Jährige küssten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern vom Ernst-August-Platz geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511) 1095555 zu melden. Betroffene, die queerfeindliche Übergriffe erlebt haben, können sich bei Landeskoordinator Leon Dietrich unter Telefon (0511)1091076 oder per der Mail an lsbtiq@pd-h.polizei.niedersachsen.de melden.

HAZ