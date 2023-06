﻿Hinweise auf mehrere Gewalttaten beim CSD in Hannover – offenbar Frau am Opernplatz vergewaltigt

Kostenfrei bis 19:49 Uhr lesen

Verkehrsplanung

Der Frust bei Klimaschutzgruppen in Hannover ist groß. Aus ihrer Sicht hat die Expertenrunde zum Südschnellweg nichts gebracht. Vor dem finalen Termin mit dem Ministerium in Berlin gibt es harsche Kritik. Gegner des Ausbaus versammelten sich am Montagabend am Kröpcke zu einer Mahnwache.