﻿17-Jähriger nach Angriff beim CSD in Hannover: „Niemand ist dazwischengegangen“

Hannover. Als Jonas B. am Boden lag und zwei junge Männer auf ihn eintraten, half ihm niemand. Das berichtet der 17-jährige Transmann, der am Abend des 27. Mai Opfer eines queerfeindlichen Angriffs mitten in Hannover wurde. Der Tatort: Der Ernst-August-Platz vor dem Hauptbahnhof. Für den angehenden Abiturienten aus Berlin endete der Christopher-Street-Day (CSD), an dem eigentlich für Gleichheit und gegen Diskriminierung demonstriert wird, im Krankenhaus.

„Ich hatte eine Schädelprellung und ein Schleudertrauma“, sagt B.. Knapp drei Wochen nach der Attacke auf ihn und einen 18-jährigen Begleiter hat er zumindest die körperlichen Verletzungen verkraftet. Die Nachricht des brutalen Angriffs erregte kurz nach ihrem Bekanntwerden unrühmliche Aufmerksamkeit, auch über die Stadtgrenzen hinweg. Der 17-Jährige kann sich nicht an alles erinnern. Wie die Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz ihren Anfang nahm, das weiß er noch.





Polizei hat mehrere Straftaten festgestellt

„Wir waren auf dem dem Rückweg vom CSD, als uns eine große Gruppe von so 20 Leuten angemacht hat“, sagt B.. Zunächst hagelte es Beschimpfungen, dann griffen zwei junge Männer die 18-jährige Begleitung von B. an und schlugen sie. Der 17-Jährige ging dazwischen. „Dann waren alle schnell um mich rum“, sagt er. Ein Angreifer schubste ihn zu Boden, trat ihm mehrfach gegen den Kopf. „Niemand ist dazwischengegangen, obwohl viele Leute auf dem Platz waren“, sagt er. Die Täter nahmen noch das Handy des Schülers, das bei seinem Sturz auf den Boden gefallen war, und flüchteten.

Anhand der Vorfälle stellt sich die Frage, ob an beiden CSD-Tage genug für die Sicherheit der Teilnehmenden getan wurde. © Quelle: Ilona Hottmann

Bis heute fehlt von den Angreifern jede Spur. Die polizeilichen Ermittlungen und Zeugenbefragungen dauern an. Nach Informationen dieser Zeitung existieren auch Videoaufnahmen des Angriffs. Bestätigen will die Polizei das allerdings nicht. Es ist nicht die einzige Straftat, die im Nachgang der beiden CSD-Tage bekannt wurde. Die Rede ist von Vorgängen im mittleren zweistelligen Bereich. Darunter sind mehrere Fälle sexueller Belästigung, Körperverletzungen, Beleidigungen und mehr. Bis auf den Angriff auf Jonas B. und seine Begleitung ist aber noch unklar, ob die Taten im Zusammenhang mit dem CSD, queerfeindlicher oder sexueller Gewalt stehen.

Noch kein Ermittlungsansatz wegen Vergewaltigung

Anfang Juni brachten die CSD-Veranstaltenden bei einer Solidaritätsdemo zum Angriff auf Jonas B. einen weiteren schwerer Vorwurf an die Öffentlichkeit: Bei der Party am Samstag soll eine Minderjährige nahe der Oper vergewaltigt worden sein. Anhaltspunkte dafür sieht die Polizei weiterhin nicht. „Bei dem Sachverhalt handelt es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht um eine Straftat gemäß Paragraf 177“, sagt Ceyhun Kaan Oguz von der Polizei Hannover.

Dass doch noch nach dem Paragrafen ermittelt wird, der sexuelle Übergriffe, Nötigung sowie Vergewaltigung einschließt, könne sich aber ändern. Mittlerweile will sich auch das Organisationsteam des CSD nicht weiter zu einer möglichen Vergewaltigung äußern. „Wir können das nicht beurteilen, das ist Aufgabe der Polizei und Justiz“, heißt es auf Anfrage knapp.

„Man hatte immer das Gefühl, dass gleich etwas passieren kann“

Anhand der Vorfälle stellt sich die Frage, ob an beiden CSD-Tage genug für die Sicherheit der Teilnehmenden getan wurde. Jonas B. kritisiert, dass er auf dem Rückweg zum Bahnhof überhaupt keine Einsatzkräfte gesehen habe, die den Angriff hätten verhindern können. „Wo ich war, war keine Polizei“, sagt er. Der Schüler hatte bereits wegen der Demonstration immer wieder queerfeindliche Störungen wahrgenommen, die den Aufzug störten, pöbelten oder Teilnehmenden Regenflaggen aus der Hand entrissen. Das deckt sich mit den Erfahrungen anderer CSD-Demonstranten. „Man hatte immer das Gefühl, dass gleich etwas passieren kann“, sagt B..

„Die Sicherheit der Versammlungsteilnehmer steht für die Polizei an oberster Stelle“, sagt Polizeisprecher Oguz zum Kräftekonzept. Bei der Gefährdungseinschätzung vor dem CSD habe die Behörde keine Hinweise auf mögliche Störungen gehabt. „In diesem Fall wurden basierend auf den Lageerkenntnissen folgerichtig keine Schwerpunktmaßnahmen für spezielle Maßnahmen oder bestimmte An- und Abmarschwege vorgesehen“, so der Polizeisprecher. Entsprechend wurde das Aufgebot angepasst. „Der Kräfteeinsatz war nach unserer Bewertung der Lageerkenntnisse angemessen und nicht zu gering bemessen.“

Tausende Menschen hatten beim CSD demonstriert und gefeiert. © Quelle: Ilona Hottmann

17-Jähriger ist verbale Anfeindungen gewohnt

Der Fall von Jonas B. ist der traurige Beweis dafür, dass ein Mensch mitten in der Öffentlichkeit und bei Tageslicht brutal angegriffen wird, weil er seine selbstidentifizierte Geschlechtsidentität offen auslebt. Der 17-jährige Transmann war in diesem Jahr bundesweit auf mehreren queeren Veranstaltungen und Demos, sagt er und verbale Anfeindungen erlebe er täglich. „Was mir in Hannover passiert ist, war am schlimmsten“, sagt er. Im September wollen sich die Veranstaltenden des CSD, die Stadt Hannover und die Polizei zusammenfinden, um den nächsten Christopher-Street-Day zu planen.

