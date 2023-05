﻿Christopher Street Day in Hannover: Die wichtigsten Infos im Überblick

Hannover. Am Pfingstwochenende läuft in Hannover der Christopher Street Day (CSD) – eine Demonstration und Kundgebung für Menschenrechte, Demokratie und besonders die Anliegen queerer Communitys. Der Veranstalter Andersraum erwartet am Wochenende rund 25.000 Besucher und Besucherinnen. Zudem findet auf dem Opernplatz ein zweitägiges Straßenfest statt.

Wann und wo findet die Demo statt?

Die Demo startet und endet auf dem Opernplatz Hannover. Bereits um 12.30 Uhr beginnt die Auftaktkundgebung. Nach etwa 90 Minuten begibt sich der Demozug auf dem Weg durch die Stadt. Geplantes Ende ist zwischen 16.30 und 17 Uhr. Um 22 Uhr endet an beiden Abenden die Party auf dem Opernplatz. Wer möchte, kann dann weiter in die Clubs ziehen. Partys gibt es am Samstag im Weltspiele, in der Faust und in der Schwulen Sau. Am Sonntag können die Feiernden den Abend in der Baggi ausklingen lassen.

Was fordern die Teilnehmenden?

Im Fokus des CSD steht unter anderem die Ergänzung von Artikel 3, Absatz 3, im Grundgesetz. Dort heißt es bislang „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ Ergänzt werden solle, dass auch keine Diskriminierung aufgrund der geschlechtlichen und sexuellen Identität erfolgen dürfe. Zudem fordern die Demonstrierenden, dass sich Gesellschaft und Politik gegen Hass und für Gleichberechtigung engagieren.

Den vollständigen Katalog mit allen Forderungen gibt es hier.

Beim HAZ-Familienduell geht es um queerpolitische Fragen Eine Kult-Show kehrt zurück: Der Moderator Werner Schulze-Erdel hat in den Neunzigerjahren regelmäßig bei RTL Familien in einer Spielshow gegeneinander antreten lassen. Beim „Familienduell“ galt es, möglichst gut einzuschätzen, was 100 zuvor befragte Menschen auf allgemeine Fragen zum Beispiel aus den Bereichen Kultur, Biologie und Erdkunde geantwortet haben. Für den CSD hat die HAZ-Redaktion gemeinsam mit dem Andersraum 100 queere Personen zu politischen Forderungen, Diskriminierungserfahrungen und Popkultur befragt. Die richtigen Antworten sollen nun Mitglieder politischer Parteien raten. HAZ-Redakteur Jan Sedelies führt als Schulze-Erdel durch das Programm. Gespielt wird um 14 und 16 Uhr auf der Parteibühne auf dem Opernplatz. jan

Parade beim CSD: Gibt es Musikwagen?

Die Musikwagen waren bei früheren CSD-Umzug echte Publikumsmagneten. Sie lieferten den Soundtrack zum Protestzug. Doch der CSD möchte klimagerecht werden. Seit vergangenem Jahr sind Diesel- und Verbrennungsmotoren deshalb nicht mehr bei der Demo zugelassen. Dafür aber Fahrzeuge mit E-Antrieb, Lastenräder und sogar Rikschas, deren Aufbauten für Musik sorgen. Die Teilnehmenden können auch selbst mobile Lautsprecher mitbringen. Bereits im vergangenen Jahr polarisierte diese Entscheidung. Und auch jetzt erntet sie wieder Kritik. Unter einem Instagrambeitrag von @hannovercsd kommentiert eine Person: „Das sind alles super Maßnahmen, aber dass kein Wagen mehr bei der Parade dabei ist, macht diesen Umzug irgendwie traurig.“

Was kann ich tun, wenn ich mich unwohl fühle oder belästigt werde?

Während des CSDs gibt es ein Awareness-Team. Mindestens zwei geschulte Mitglieder unterstützen an beiden Tagen Menschen, die sich unwohl oder bedrängt fühlen. Hilfesuchende erkennen sie an pinken Oberteilen mit der Aufschrift „We take care“.

Von Cisgender bis Ally: Was heißen diese Wörter überhaupt? Sie wollen sich mit den Protesten der queeren Communitys solidarisieren, wissen aber nicht, wer sich hinter der LGBTQ-Community oder den sogenannten Allys verbirgt? Hier gibt’s Erklärungen zu wichtigen Begriffen: LGBTQIA* ist die Abkürzung für „lesbisch, schwul (engl. gay), bisexuell, transgeschlechtlich, intergeschlechtlich und queer“. Das Sternchen am Ende ist ein Platzhalter für weitere Geschlechtsidentitäten. Erzählt eine Person aus eigener Motivation heraus anderen von ihrer sexuellen Orientierung, nennt sich das Coming Out. Um ein Outing handelt es sich wiederum, wenn andere Menschen etwa die Homosexualität einer Person ungewollt öffentlich machen. Wer als Mann geboren ist und sich auch als Mann identifiziert, ist ein sogenannter Cisgender. Gleiches gilt für Frauen, die sich als Frauen identifizieren. Heteronormativität beschreibt eine Weltanschauung, in der die Heterosexualität und das Bestehen ausschließlich zweier Geschlechter als normal angesehen wird. Wer sich selbst als nicht-binär bezeichnet, ordnet sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zu. Während manche nicht-binäre Menschen es dennoch okay finden, mit den Pronomen sie oder er bezeichnet zu werden, lehnen andere Pronomen gänzlich ab. Sie bevorzugen, nur mit dem geschlechterneutralen Namen angesprochen zu werden. Ally heißt aus dem Englischen übersetzt Verbündeter oder Verbündete. In der queeren Community hat sich die Bezeichnung etabliert, um Menschen zu beschreiben, die zwar heterosexuell und cisgeschlechtlich sind, queere Personen jedoch unterstützen – etwa durch ihre Präsenz auf dem CSD.

Muss ich mich an bestimmte Corona-Auflagen halten?

Nein, ebenso wie im vergangenen Jahr gibt es auch in diesem Jahr keine Corona-Auflagen.

