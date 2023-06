﻿Übergriffe beim CSD in Hannover: Polizei sieht keinen Verdacht auf Vergewaltigung

Hannover. Was geschah am Abend des 27. Mai auf dem Opernplatz am Rande des Christopher Street Days (CSD)? Fest steht: Nach einer queerfeindlichen gewalttätigen Attacke auf zwei junge Teilnehmende am Hauptbahnhof gab es in den vergangenen knapp zwei Wochen immer mehr Hinweise auf Gewalttaten. Dabei berichteten die Veranstaltenden sogar von einer Vergewaltigung.

Doch die Polizei Hannover hatte bereits zu Beginn der Ermittlungen – vereinfacht gesagt – mitgeteilt: Die Ermittelnden gehen nicht von einer Vergewaltigung oder einer sexuellen Nötigung aus. Nun stellt eine Sprecherin nochmals klar: „Nach bisherigem Stand der Ermittlungen zu dem medial als Vergewaltigung bezeichneten Sachverhalt im Kontext des CSD rund um die Oper besteht kein strafrechtlich fundierter Verdacht einer Vergewaltigung“ – und unterstreicht das Wort „kein“.

Polizei: „Sachverhalt wird geprüft“

„Um hierzu abschließende Sicherheit zu haben, wird der Sachverhalt aktuell vom Zentralen Kriminaldienst geprüft“, heißt es dazu weiter von der Sprecherin. Weswegen in diesem Fall genau ermittelt wird und was der aktuelle Stand der Ermittlungen im Detail ist – zu diesen und weiteren Fragen gibt die Polizei derzeit keine Auskunft. Bereits von Beginn an hatte sich die Behörde mit Auskünften zu dem Fall mehr als bedeckt gehalten. Das Opfer soll nach Informationen dieser Zeitung minderjährig sein. Die Hilfesuchende hatte sich nach der Tat an den Arbeiter-Samariter-Bund gewandt. Dieser hatte dann die Polizei verständigt.

Großes Fest an der Oper: Im Umfeld des Platzes soll es zu mehreren Übergriffen gekommen sein. © Quelle: Ilona Hottmann (Archiv)

Nach Angaben der CSD-Veranstaltenden kam es hinter der Oper allerdings noch zu einem weiteren sexuellen Übergriff. Das kann offenbar auch die Polizei bestätigen. „Bei den Sachverhalten der sexuellen Belästigung stehen die Personalien der beteiligten Personen fest“, heißt es dazu von der Sprecherin. Wegen der laufenden Ermittlungen könnten dazu jedoch keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Polizei hält sich mit Informationen zurück

Generell sei bei der Auskunft durch die Polizei zu Sexualdelikten Zurückhaltung geboten, erläutert die Sprecherin. Einerseits bestehe die Gefahr der sogenannten sekundären Viktimisierung. Das bedeutet grob gesagt, dass das Opfer einer Gewalttat erneut zum Opfer wird, indem etwa das Umfeld, aber auch die Strafverfolgungsbehörden möglicherweise unangemessen auf die Tat reagieren. Andererseits bestehe aus Sicht der Polizei auch die Gefahr der Stigmatisierung des mutmaßlichen Täters.

Solidaritätsdemo gegen queere Gewalt Hannover: Unter anderem haben Innenministerin Daniela Behrens und Oberbürgermeister Belit Onay die Übergriffe beim CSD verurteilt. © Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Einige Tage nach dem CSD hatte die Polizei zunächst gemeldet, dass es am 27. Mai zu queerfeindlicher Hasskriminalität am Hauptbahnhof gekommen war: Junge Männer beleidigten zunächst zwei CSD-Teilnehmende, attackierten sie und prügelten einen 17-jährigen Transmann krankenhausreif. Nach und nach wurden immer mehr Übergriffe bei und am Rande der Veranstaltung mit mehr als 10.000 Teilnehmenden gemeldet: darunter sexuelle Belästigung und Beleidigung. Aus der Auswertung der Fälle gehe allerdings nicht hervor, ob die Vergehen im direkten Zusammenhang mit der Veranstaltung, queerfeindlicher oder sexueller Gewalt stünden, hatte die Polizei betont.

Verband fordert Aktionsplan

Nach Angaben des Lesben- und Schwulenverbandes Niedersachsen-Bremen soll es unter anderem auch beim CSD Osnabrück zu Störungen gekommen sein. Der Verband betont, dass Niedersachsen drigend einen Aktionsplan für die Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt brauche. „Der Kampf gegen queerfeindliche Gewalt muss endlich seinen angemessenen Stellenwert bei Erfassung, Prävention und Strafverfolgung in ganz Niedersachsen erhalten“, heißt es dazu von dem Verband.

