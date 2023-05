﻿CSD in Hannover: So feiert und protestiert die queere Community

Regenbogenfahnen, Protestplakate und viel Glitzer: Mehr als 10.000 Menschen sind protestierend durch die Innenstadt in Hannover gezogen, um sich für queere Rechte und Repräsentation stark zu machen. Im Anschluss starteten musikalische Veranstaltungen und Aktionen rund um den Opernplatz.

Hannover. Haare in Regenbogenfarben, Glitzer auf den Wangen und leidenschaftliche Küsse: Die queere Community feierte und protestierte am Sonnabend rund um den Opernplatz in Hannover. Sätze wie „Transrechte sind Menschenrechte“ oder „This Bloodline ends here“ stehen auf Pappschildern geschrieben, während laut Schätzungen der Polizei mehr als 10.000 Menschen ab 14 Uhr durch die Innenstadt liefen und den Verkehr blockierten.