﻿Christopher Street Day in Hannover – Veranstalter erwarten 25.000 Besucher

Weltbienentag

Wildbienenhotel bauen, Bienenquiz und Honigverkostung: Der Imkerverein Wunstorf bietet am Weltbienentag am Sonnabend, 20. Mai, ein buntes Programm am Lehrbienenstand in der Mühlenkampstraße an.