﻿CSD in Hannover: Darauf sollten Verkehrsteilnehmende achten

Hannover. Am Christopher Street Day (CSD) demonstrieren queere Menschen für ihre Anliegen in Hannover. Die Veranstaltenden erwarten insgesamt 25.000 Menschen am 27. und 28. Mai in Hannover. Mit einem Demozug geht es am Sonnabend durch die Innenstadt. Auf dem Opernplatz wird dazu zwei Tage lang ein großes Straßenfest gefeiert. Die Polizei rechnet am Pfingstwochenende mit erheblichen Verkehrseinschränkungen – und rät dazu, nicht mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Große Party an der Oper: Am Sonnabend und Sonntag werden dafür die Straßen rund um den Platz gesperrt. © Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Polizei: Besucherinnen und Besucher sollten auf öffentliche Verkehrsmittel setzten

„Die Polizei Hannover empfiehlt, die Innenstadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen“, sagt Ceyhun Kaan Oguz von der Polizeidirektion Hannover. Rund um den Opernplatz sperrt die Polizei nach Angaben des Sprechers in der Zeit von Sonnabend, 7 Uhr, und Sonntag, 22 Uhr die Georgsstraße ab der Straße An der Börse. Auch die Ständehausstraße ist ab der Luisenstraße in diesem Zeitraum dicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Im gesamten Innenstadtbereich kommt es dazu wegen der Demonstration am Sonnabend in der Zeit von 12 bis 17 Uhr zu vorübergehenden Sperrungen. Der Aufzug zieht ab 12 Uhr ab dem Opernplatz über die Georgsstraße zum Aegidientorplatz und weiter am Neuen Rathaus vorbei. Anschließend geht es durch die Altstadt über die Goethestraße bis hin zum Königsworther Platz. Von dort aus ziehen die Teilnehmenden bis 17 Uhr dann zum Steintor und über das Kröpcke zurück zum Opernplatz.

HAZ