Vielseitige Formen der Bewegung : Wie Sport helfen kann, Demenz vorzubeugen

Integration, soziale Kontakte und Lebensfreude: Wenn es um Sport geht, denken viele Menschen nur an Muskelaufbau. Dabei hat eine sportliche Betätigung viel mehr Vorteile, wie die Fachleute beim Cura-Talk von HAZ, Neuer Presse und Klinikum Region Hannover erklärten.

Experten: Beim Cura-Talk in Hannover geht es um die vielseitigen Vorteile von Sport und Bewegung.

Hannover. Für Dr. Peter Zahon ist sportliche Fitness keine Frage des Alters. Der Chefarzt und Leiter der Klinik für Gerontopsychiatrie und Psychotherapie in der KRH Psychiatrie Wunstorf wurde vor einem Jahr beim Marathon in Hannover von einem Rentner überholt, der noch genug Luft hatte, um mit seiner Ehefrau zu telefonieren. „Aber nicht jeder muss Marathon laufen oder ins Fitnessstudio gehen“, sagt Zahon. Auch wandern, spazieren und der Einkauf könnten helfen, Demenzerkrankungen vorzubeugen und Risikofaktoren zu mindern. „Es gibt Studien, die nachweisen, dass Menschen, die im mittleren Alter Sport betreiben, eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, an Alzheimer zu erkranken.“

Sportlich auch mit 79 Jahren

Zahon begleitet Demenz-Erkrankte. Er sprach am Donnerstag beim Cura-Talk der HAZ, Neuen Presse und des Klinikums Region Hannover (KRH) über die vielseitige Kraft von Bewegung. Davon war auch Peter Hoyer überzeugt. Der ehemalige Bauamtsleiter von Burgwedel hat bereits zwei Krebserkrankungen überstanden und spielt heute mit künstlichem Darmausgang als 79-Jähriger aktiv Basketball. „Es macht mir Freude und hält mich fit“, sagte Hoyer.

Dass Sport mehr ist als Muskelaufbau, erklärte auch Mareike Bullerdiek vom Kooperativen Brustzentrum im KRH Klinikum Robert Koch Gehrden. Sie ist im Verein „Pinke Zitronen“ aktiv und hilft von Brustkrebs Betroffenen mit meist sportlichen Angeboten. „Wir vermitteln Lebensfreude und Lebensqualität“, sagte Bullerdiek. Darum geht es auch Sascha Sandhorst, der als Integrationsbeauftragter des KRH Großburgwedel Sportangebote wie Fußballturniere organisiert. Sport könne aktiv zur Integration beitragen – und mache dabei auch noch Spaß, betonte er.

