Tödlicher Überfall in Hannover an Heiligabend: Seniorin wird am Freitag beigesetzt

Die Räuberin, die an Heiligabend in Hannover die 84-jährige Marlies B. getötet haben soll, ist weiterhin unbekannt. Die Polizei tappt noch immer im Dunkeln, wer die Frau in deren eigener Wohnung überfiel. Die Leiche der Seniorin soll in dieser Woche bestattet werden.