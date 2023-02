﻿Umstrittener Historiker darf in Hannover auftreten – Demo angemeldet

Der Bundeskanzler kommt: Das ist das Programm von Olaf Scholz am Donnerstag in Hannover

Hoher Besuch: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Donnerstag zu Besuch in Hannover. Wen er in der Landeshauptstadt Niedersachsens trifft und an welchen Stätten er zu Gast ist.