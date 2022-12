﻿Darum ist der Andrang bei der neuen Lebensmittelausgabe in Misburg so groß

Mit dem Projekt Johannisverteiler werden seit November in Hannover-Misburg Lebensmittel vor dem Wegwerfen gerettet und an Bedürftige weitergegeben. Schon wenige Wochen nach dem Start ist der Andrang riesig.

Hannover. Bei der neuen Lebensmittelausgabe in Hannover-Misburg herrscht großer Andrang: Vor der Johanniskirche bilden sich meist lange Schlangen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Rentnerin, sie möchte ihren Namen nicht nennen, kommt regelmäßig zur neuen Lebensmittelausgabe. Sie wohnt in einer kleinen Wohnung unweit der Kirche. Die Rentnerin ist froh, dass sie seit November im Keller des Gotteshauses jetzt kostenlose Lebensmittel bekommt und damit ihre Haushaltskasse schonen kann. Sie besitzt keinen Nachweis, dass sie bedürftig ist, sie darf daher auch die Lebensmittelausgabe der Tafel nicht nutzen. Trotzdem reiche die Rente oft hinten und vorne nicht, erklärt die Frau, die sich auf einen Rollator stützt. Deshalb freut sie sich über die Lebensmittel, die sie nun umsonst bekommen kann: Obst und Gemüse, aber auch haltbare Lebensmittel wie Reis, Nudeln oder Konserven.

Das Team besteht aus 15 Helfern

Anfangs kam die Rentnerin an allen drei Ausgabetagen zur Johanniskirche. Das geht nun nicht mehr. Denn seit wenigen Wochen ist der Andrang so groß, dass jeder nur noch einmal pro Woche Lebensmittel abholen darf. Leiterin Angelika Jeinsen macht nun auch die Ausgabe bereits nach einer Stunde wieder dicht. „Dann ist alles weg, was wir haben. Die Regale sind leergeräumt“, sagt die SPD-Politikerin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jeinsen hatte das Projekt im November innerhalb weniger Wochen auf die Beine gestellt – als private Initiative und mit Unterstützung der Kirche, die die Räume im Keller zur Verfügung stellt. Die Idee war, noch genießbare Lebensmittel vor dem Wegwerfen zu retten – und bei steigenden Heizkosten und Inflation Menschen, die es brauchen, zu unterstützen.

Obst und Gemüse gibt es drei Mal wöchentlich frisch. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Ein Team von 15 Freiwilligen hilft Jeinsen seitdem beim Abholen der Lebensmittel, beim Sortieren und bei der Ausgabe. Inzwischen gibt es lokale Geschäfte, die übrig gebliebene Ware abgeben – dazu zählen der Rewe-Markt an der Anderter Straße sowie der Bäcker „Die Drei“. Auch ein Biomarkt aus Neuwarmbüchen spende häufig Obst und Gemüse, ein großer Drogeriemarkt gebe ab und zu Drogerieartikel wie Shampoo oder Duschgel umsonst ab, erzählt Jeinsen.

Aber auch Privatpersonen können Lebensmittel spenden, die sie übrig haben. Ab und zu erhält die Ausgabestelle darüber abgepackten Käse, Wurst, aber auch Mehl, Zucker oder Konserven. Alle Lebensmittel, die gespendet werden, müssten noch haltbar sein, betont Jeinsen.

Tafeln verhängen Aufnahmestopp

Durchschnittlich 150 Bedürftige kommen mittlerweile wöchentlich in die Ausgabestelle. Auch bei eisiger Kälte bildet sich am Eingang eine Warteschlange. Jeinsen überrascht die große Nachfrage nicht. „Die Tafeln sind überfüllt, bei vielen gibt es Aufnahmestopps.“ Obdachlose oder Rentnerinnen und Rentner mit kleineren Einkommen hätten kaum Chancen, die Hilfen in Anspruch zu nehmen, sagt sie. Auch einige ukrainische Flüchtlingsfamilien beziehen mittlerweile die kostenlosen Lebensmittel in Misburg. Grund dafür sei, dass es oft vier bis sechs Wochen dauere, bis sie Leistungen erhielten, erklärt Jeinsen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Angelika Jeinsen sortiert Lebensmittel für die Ausgabe in der Johanniskirche. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Um die Nachfrage bewältigen zu können, wünscht sich Jeinsen noch mehr Lebensmittelspenden. „Dosensuppen sowie haltbare Lebensmittel wie Nudeln oder Reis wären gut.“

Lesen Sie auch

Lebensmittel werden auch an Weihnachten und Silvester verteilt

Die Lebensmittelausgabe in der Johanniskirche in Hannover-Misburg ist jeweils montags und mittwochs von 13 Uhr bis 14 Uhr sowie samstags von 11 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. Verteilt wird auch auch an den Samstagen 24. Dezember, sowie 31. Dezember, regulär von 11 bis 12 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ehrenamtliche, die bei dem Projekt mitarbeiten möchten, oder Märkte und Geschäfte aus Misburg und Anderten, die Lebensmittel abgeben wollen, können sich per E-Mail an buergerdialog@spd-misburg-anderten.de melden. Um die laufenden Kosten für Fahrten, Energie und Hygienemittel zu decken, wurde jetzt ein Spendenkonto beim Ukrainischen Verein unter IBAN DE37251900010707504900 eingerichtet, Verwendungszweck: Johannisverteiler.