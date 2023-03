﻿Darum kreiste der Polizeihubschrauber am Mittwochabend über Hannovers Süden

Ob bei Blindgängern oder bei Einbrechern: Mit seiner Wärmebildkamera hilft Polizeihubschrauber Phoenix auch in der Nacht.

Polizeihubschrauber „Phoenix“ war am Mittwochabend nicht nur bei der Bombenräumung in Langenhagen unterwegs. Auch in Hannovers Süden war die Hilfe der Besatzung gefragt – und der Wärmebildkamera.