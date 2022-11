﻿Bahlsen-Keks und Wakitu: Eine Stadtführung durch die List ist immer eine gute Idee

Wer erzählt die besten Geschichten aus dem Kiez? Die kennen natürlich die Stadtführerinnen und Stadtführer. Mal wieder einen Gang durch den eigenen Stadtteil in Hannover zu machen, lohnt sich, findet Redakteurin Petra Rückerl.

Hannover. Raus aus der Haustür, rein in die Lister Meile, ein bisschen bummeln und vielleicht mit den Kindern noch mal zum Spielplatz Wakitu. Aber wissen Sie eigentlich, was Wakitu tatsächlich heißt? Und wussten Sie, dass Hannover die Weltstadt der Abkürzungen ist? Erinnern Sie sich eigentlich noch an die Geschichten rund um den vom Krümelmonster geklauten Bahlsen-Keks? Und wie schwer der überhaupt war?