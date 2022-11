﻿Iranerin in Hannover: „Im Iran würde ich dreimal lebenslänglich bekommen“

Darya Baniamerian ist Christin, Musikerin und in leitender Position tätig. All das steht im Iran unter Strafe. Die gebürtige Iranerin, die in Hannover arbeitet und aufgewachsen ist, erzählt über die Sehnsucht nach ihrem Geburtsland und wie sie die sozialen Medien nutzt, um die Protestierenden im Iran zu unterstützen.

Solidarisierung aus der Ferne: Darya Baniamerian möchte die Frauen im Iran durch ihre Musik und Beiträge in den sozialen Medien unterstützen.

Hannover. Seit dem 16. September, dem Tag an dem Jina Mahsa Amini getötet wurde, weint Darya Baniamerian oft. Während sie das erzählt, klingt sie jedoch nicht traurig oder niedergeschlagen. Wut, Sehnsucht, Aufbruchstimmung – das alles schwingt in ihren Worten mit, wenn sie mit ihren Händen gestikuliert und über die Proteste im Iran spricht. Eins ist ihr dabei wichtig: von einer Revolution zu sprechen. Und diese wolle sie unterstützen – wenn auch aus der Ferne. Denn als sie gerade zwei Jahre alt war, floh ihre Mutter mit ihr nach Deutschland. Dort wuchs sie in Hannover auf.

Wie die sozialen Medien zur Waffe werden

„Ich sehe euch, ich weine mit euch und ich leide mit euch“, sagt die 30-Jährige Musikerin in einem Video auf persisch. Die blond gefärbten Locken fallen ihr dabei ins Gesicht, ihre Stimme ist ruhig, der Blick in die Kamera gerichtet. Unter dem Instagrambeitrag, den sie vor rund sechs Wochen veröffentlichte, steht die Übersetzung ihrer Worte auf Englisch. 4,5 Millionen Menschen haben den Worten von Baniamerian bereits gelauscht.

„Social Media ist die einzige Waffe, die die Menschen im Iran haben“, sagt Baniamerian, der rund 24.000 Menschen auf Instagram folgen. „Wir sind ihre Waffe.“ Indem sie auf ihrem Account Beiträge über die Proteste veröffentliche, könne sie daran mitwirken, die Wahrheit offenzulegen. „Die Regierung versucht mit allen Mitteln, das Land zu isolieren und im Stillen die Proteste zu erschlagen“, sagt sie.

Bunte Socken sind ein Verbrechen

Schon vor der aktuellen Revolte setzte sich die Tochter eines Pastorenehepaares für Aufklärung über die Situation im Iran ein. Der Kampf begleitet sie ein Leben lang. „Meine Mutter hat früh gemerkt, dass der Iran kein Land ist, das für sie oder ihre Tochter eine Zukunft hat“, sagt Baniamerian. Also ging sie fort. Weg von den Männern, die ihr aufdiktieren wollten, wie sie sich zu kleiden, zu verhalten, zu leben habe.

Zwei Veranstaltungen geplant: Schauspielhaus und Eisfabrik solidarisieren sich mit dem Iran Der hannoversche Kulturbetrieb unterstützt die Proteste im Iran, die seit der Tötung von Mahsa Amini im September andauern. Am Donnerstag, 10. November, veranstaltet zunächst die Eisfabrik ein Solidaritätskonzert mit Mehdi Jalali, dem Direktor der Yarava Music Group aus Teheran. Am Freitag, 16. Dezember, folgt ein Konzert im Schauspielhaus. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Universen wird der iranische Rapper und Aktivist Säye Skye zu Gast sein.

„Meine Mutter wurde mal verhaftet, weil sie bunte Socken getragen hat“, erzählt Baniamerian. Hier in Deutschland könne sie sich morgens frei für die Farbe ihrer Socken oder ihres Lippenstiftes und die Art ihre Haare zu stylen, entscheiden. Für sie bedeute das Freiheit. Entscheidungen selbst zu treffen – und vor allem auch ihre Religion ausleben zu können.

Baniamerian singt über ihren Glauben

An Baniamerians Hals baumelt eine Kette mit einem kleinen Kreuzanhänger. Sie hat Musik und evangelische Theologie auf Lehramt in Hamburg studiert. Statt Kinder zu unterrichten, ist sie in Hannover ehrenamtlich für den christlichen Verein Licht, den ihre Eltern gründeten, tätig. Dort arbeitet sie unter anderem mit Geflüchteten zusammen. Geld verdient sie mit ihrer Musik. Auf Persisch, Englisch und Deutsch singt sie mit kraftvoller Stimme über den Iran, Liebe und ihren Glauben. Zwei Alben hat sie bereits veröffentlicht. Konzerte gibt sie europaweit.

Ist es absurd mit Blick auf die Geschehnisse im Iran und dessen religiöses Oberhaupt weiterhin an einen Gott zu glauben? Baniamerian reagiert mit einem Lächeln auf die Frage. Sie verneint. Solange eine Religion den Menschen nicht ihre Freiheit nehme, könne der Glaube in schweren Zeiten Kraft spenden – so sei es bei ihrer Familie gewesen.

„Ich möchte nicht nur das privilegierte, iranische Mädchen sein“

Im persischen Fernsehen wird Baniamerians Musik ausgestrahlt – aber auch TV-Beiträge, die sie für Christinnen und Christen im Iran vorbereitet. Im Iran selbst könnten die Beiträge und Sender, die dort eigentlich verboten sind, per Satellit empfangen werden. „Ich möchte nicht nur das privilegierte, iranische Mädchen sein, das in Deutschland lebt“, sagt Baniamerian. „Ich will auch eine Stimme für diejenigen sein, die ihre nicht zum Ausdruck bringen können.“ Doch das hat auch für sie selbst Konsequenzen.

„Im Iran würde ich dreimal lebenslänglich bekommen“, sagt Baniamerians und lacht. Das habe sie kürzlich gemeinsam mit ihrem Bandkollegen festgestellt. Der Grund: Sie ist Christin, Musikerin und in leitender Position tätig – all das steht im Iran für Frauen unter Strafe. In ihr Geburtsland reisen und ihre Familie besuchen, ist ihr deshalb seit mehr als zwei Jahrzehnten verwehrt geblieben. Deshalb starb ihre Oma auch ohne sie. „Wir konnten sie nicht pflegen, als sie krank war und nicht bei ihrer Beerdigung dabei sein“, erzählt sie.

Im Iran stehe sie auf der Blacklist. Oft erhalte sie Drohnachrichten. Auch ihr Video mit den mehreren Millionen Aufrufen, habe Hass geschürt. „Ich habe unheimliche Voicemails erhalten“, sagt sie. Angst habe sie jedoch nicht.

Sie ist überzeugt, dass der Hass und die Unterdrückung durch das Mullah-Regime bald ein Ende findet. „Die Frauen werden siegen“, sagt sie. Ihr Wunsch: eine Frau an der Spitze der iranischen Regierung.