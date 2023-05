﻿Das bietet das Gartenfestival Herrenhausen zu Pfingsten

Hannover. Das Pfingstfest ist gewissermaßen der Höhepunkt des Frühlings – und ein kleiner, aber attraktiver Teil davon ist das Gartenfestival in Herrenhausen. Veranstalter Evergeen will Besucherinnen und Besucher mit einem vielfältigen Angebot in den Georgengarten locken. Der öffnet seine Tore für Schaulustige gleich für vier Tage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vom 26. bis zum 29. Mai können Freunde der Gartenkultur und die, die Pfingsten zu Hause urlauben und es sich noch ein bisschen schöner machen wollen, suchen, stöbern, kaufen, fachsimpeln – die Experten an den Ständen haben nicht nur Tulpenzwiebeln, Accessoires aus Ton, Stein, Holz oder Trendmöbel zu bieten, sondern auch den einen oder anderen Gestaltungs- oder Pflegetipp. Rund um den Leibniztempel entsteht eine Vielfalt an Angeboten mit über 140 Ausstellern.

Eis, Flammlachs und Angusrindburger

Wetterbeständige, pulverbeschichtete Gartenmöbel finden sich ebenso wie kleine und große Skulpturen oder grüne Blattschmuckstauden, die sich in ihrer Vielfalt großer Beliebtheit bei Kennern erfreuen. Neben vielen Blumen, Pflanzen und Dekostücken gibt es Gäste auch etliche Leckereien – mit Eis, Kaffee und verschiedenen Teesorten. Wer es herzhaft mag, findet Flammlachs, Pilzpfanne, Flammkuchen und argentinischen Angusrindburger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter weißen Pagodenzelten zeigen die Aussteller ihre Blumen, Gartenmöbel und Deko. © Quelle: Evergreen GmbH (Archiv)

Livemusik kommt von Kilian Recknagel, der Pianist und Sänger präsentiert Klassiker und Evergreens aus verschiedensten Stilrichtungen. AAuf als Schmetterlinge verkleidete Walking Acts und Kinderanimationen wie eine Spielwiese können sich die kleinen Besucher freuen.

Das sind die Öffnungszeiten und Preise

Lesen Sie auch

Das Festival ist geöffnet von Freitag, 26. Mai, bis Pfingstmontag, 29. Mai. Von Freitag bis einschließlich Pfingstsonntag können Besuchende von 10 bis 19 Uhr das Gartenfestival genießen. Am Pfingstmontag öffnet der Georgengarten dann nochmals von 9 bis 18 Uhr seine Pforten. Erwachsene zahlen 12 Euro Eintritt, ermäßigt 9 Euro. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben freien Eintritt. Onlinebuchung sind unter gartenfestivals.reservix.de möglich. Die Onlinetickets im Vorverkauf sind günstiger. Kartenzahlung an den Tageskassen ist nur eingeschränkt möglich.

HAZ