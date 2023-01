﻿Das Comeback des Karnevals: So feiert die Hannoversche Funken-Garde

Hannover. Die Karnevalisten in Hannover haben harte Zeiten hinter sich. Sie hatten das Problem, dass ihr Höhepunkt des Jahres in den vergangenen Jahren immer dann anstand, wenn die Infektionszahlen mit dem Coronavirus im Winter kräftig kletterten. Nach zwei Jahren Pause klappte am Sonnabend jedoch der Start in den Sitzungskarneval, den traditionell die Hannoversche Funken-Garde übernimmt.

Es sei „eine Freude“, wieder auf der Bühne zu stehen, verkündete Präsident Philipp Glaser bei der Eröffnung der Prunksitzung im Döhrener Freizeitheim. Und für einen kurzen Moment versagte ihm vor lauter Rührung die Stimme. Sein Bruder Dominik übernahm. Er war für das Gesangsprogramm verantwortlich. Mit tiefen Griffen in die Klassikerkiste des deutschen Schlagers traf er zuverlässig den Geschmack des Publikums.

Ein bisschen weniger Publikum aber beste Laune auf der Bühne: Die Funken-Garde feiert. © Quelle: Nancy Heusel

„Karneval ist in Hannover am Besten“

Schon mit den „Händen zum Himmel“ holte Glaser viele von den Sitzen. Es gab etwas nachzuholen in Döhren. Auch, wenn die Reihen im Saal etwas lichter waren als vor der Pandemie. Nach eigenen Angaben hat die Funken-Garde für die Prunksitzung etwa ein Drittel weniger Karten verkauft als sonst üblich.

Die, die kamen, hatten das Feiern allerdings nicht verlernt. Riesenjubel beim Einmarsch des hannoverschen Prinzenpaares Lukas I. und Cara I. sowie Kinderprinz Paolo I. und seiner Elaine II. Für Paolo war es ein Heimspiel. Er stammt aus den Reihen der Funken-Garde und war sich sicher: „Im Norden, Süden, Osten und Westen: Karneval ist in Hannover am Besten“.

Willkommen in Döhren: Philipp Glaser, der Präsident der Funken-Garde (Mitte), begrüßt Prinzessin Cara I. (links). © Quelle: Nancy Heusel

„Wilde Hilden“ und Kapelle machen Stimmung

Die „Wilden Hilden“, die „persönliche Putzbrigade des Präsidenten“, wie dieser erklärte, tanzten zu bekannten Klängen von DJ Ötzi und etwas modifiziertem Text: „Einen Besen, der deinen Namen trägt, und in alle Ecken fegt, den schenk’ ich dir, mein Schatz!“

Spätestens mit dem Einmarsch der Kornhäuser Musikanten aus Uetze mit dem Niedersachsenlied waren Stehen und Klatschen Pflicht. Dann „Geh mal Bier holen – du wirst schon wieder hässlich“ und „Highway to Hell“ – im Saal war Mitsingen angesagt.

Büttenrednerin Andrea Kaiser sinnierte über das Leben mit 60 Jahren und stellte fest: „Joggen am Wald entlang, macht uns nicht forever young“. Eine weitere Erkenntnis, die sie teilte: Ihre Generation habe „was geleistet“. Anders, als die Klimaaktivisten, die sich derzeit regelmäßig auf Straßen festklebten. Darauf ein Tusch!

Die Corona-Pandemie? Eigentlich ganz weit weg an diesem Abend. Wenn da nicht die schlechte Nachricht gewesen wäre, dass die Verleihung der Ehrensenatorwürde ausfallen musste. Sie sollte diesmal nicht an ein bekanntes Gesicht aus Hannover gehen, sondern an Edin Bajrovic, den Vizechef eines Sarstedter Pflegedienstes. Der war jedoch an Covid-19 erkrankt. „Das holen wir im nächsten Jahr nach“, versprach Präsident Philipp Glaser. Noch einmal will sich die Funken-Garde ihren Karneval nicht nehmen lassen.