﻿Das denkt Düzen Tekkal über die rassistischen Schmierereien am Lokal ihrer Brüder in Hannover

Düzen Tekkal, wo waren Sie, als Sie von den Schmierereien am Lokal ihrer Brüder erfahren haben?

Auf dem Weg zu meiner Podcast-Aufzeichnung mit Khesrau Behroz (Podcaster und Journalist, d. Red.) Der Gedanke, was meinen Brüdern widerfahren ist, hat mich nicht losgelassen. Am schlimmsten fand ich, dass die beiden so regungslos davon berichtet haben und weitermachen wollten. Ich habe interveniert und gefragt, ob wir wieder so tun wollen, als wäre nichts passiert. Wir waren uns sehr schnell einig, den Vorfall öffentlich zu machen. Nach meinem Tweet bin ich in die Aufzeichnung gegangen.

Schon im Podcast musste ich mich emotional zusammenreißen und war froh, mit Khesrau Behroz und dem Team empathische Menschen an meiner Seite wusste, die so etwas selbst erlebt haben. Wir haben kurzfristig entschieden, genau über das Thema zu reden. Die nächsten Tage gingen dann wie in einem Parallelleben im Schock weiter. Angriff ist die beste Verteidigung, und meine Aufgabe war es, nach vorne zu gehen. Und auch meinen Brüdern moralisch den Rücken freizuhalten und psychologische Sicherheit zu geben.

Vor ihrem Geschäft in Hannovers Oststadt: Die „Dean & David“-Filiale von Tamer (rechts) und Timur Tekkal wurde mit rassistischen Parolen beschmiert. © Quelle: Nancy Heusel

Was haben Sie gefühlt?

Als bekannt wurde, dass der Täter gefasst ist, war ich mit unserer Menschenrechtsorganisation bei einer Konferenz im österreichischen Parlament. Mir kam das alles wie ein Film vor. Sowohl den Anschlag als auch die Solidarität betreffend. Die Mischung aus dieser Liebe und dem Hass auf den Ladenwänden ergab eine Gegensatzspannung, die viele Emotionen freigelegt hat. Tagsüber ging es, weil wir abgelenkt waren. Abends hat es uns um aber den Schlaf gebracht.

Warum war es alternativlos, den Vorfall öffentlich zu machen?

Ich kann nicht den ganzen Tag über die Einhaltung von Menschenrechten sprechen und dann schweigen, wenn es uns betrifft und ich zu nah dran bin. Wenn ich im Zusammenhang mit IS-Überlebenden sage, dass das Unrecht nur größer wird, wenn es beschwiegen wird, dann gilt das auch für Rassismus. Klar gibt es hier den Punkt der Eigentreue. Ich bringe es aber nicht übers Herz und auch nicht über meine Moralvorstellungen, aus Angst vor Konsequenzen über diese Entmenschlichung zu schweigen.

Waren alle dafür?

Wir waren uns als Familie geschlossen einig. Es ist uns wichtig, unsere Öffentlichkeit zu nutzen und den Menschen da draußen zu zeigen, was es heutzutage bedeutet, sichtbare Migrationsgeschichte zu haben. Ich weiß, dass wir privilegiert sind und es viele Menschen gibt, die weder dieses Privileg noch die Reichweite haben. Es gibt aber keine falschen oder richtigen Migranten. Alle Menschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte haben so oder so schon mal Diskriminierung erfahren. Ich wollte zeigen, dass der Großteil der Deutschen und der Gesellschaft hinter uns steht. Deswegen teilen wir jede Geste der Solidarität. Und ich höre damit auch nicht auf.

Ihre Mutter hat Ihnen und Ihren Geschwistern eingebläut, dass Sie immer mehr tun, leisten und geben müssen, als andere, als deutsche Kinder. Herausgekommen sind Unternehmer, Sportprofis, Meschenrechtsaktivistinnen, Autorinnen, Moderatorinnen. Warum reicht das nicht?

Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass uns jedwede Leistung von Rassismus entbindet. Das ist eine Lüge und stimmt einfach nicht. Ja, unsere Eltern haben uns immer gesagt, dass wir 200 Prozent geben müssen. Ich möchte aber in einer Gesellschaft leben, in der wir genau so viel und wenig geben müssen wie alle anderen. Und wo wir auch als größte Versager Teil dieser Gesellschaft werden. Dass bei uns das Gegenteil der Fall ist, hat ganz viel mit diesem Sozialisierungsmuskel zu tun. „Man soll nicht mit dem Finger euch zeigen“, „Menschen sollen sich nicht über euch lustig machen“, „Ihr müsst unabhängig werden“, „Ihr müsst besser sein“ – ich kenne kaum ein Kind von Gastarbeitern oder Geflüchteten, das nicht mit diesen Sätzen aufgewachsen ist. Auch wenn sie gut gemeint sind, sind sie toxisch. Ich liebe meine Mutter. Aber in dem Punkt müssen wir weiter sein.

Stolze Eltern: Seyhmus und Fatma Tekkal gratulieren ihrer Tochter Düzen, als sie im Jahr 2021 für ihre Verdienste um das Gemeinwohl mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wird. © Quelle: Richard Pflaume

Gibt es gute Seiten solcher Sätze?

Natürlich. Sie haben uns angetrieben, uns beweisen zu wollen. Aber es geht darum, ein selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft zu sein. Wir müssen aufhören zu rennen. Wir sind von hier! Ganz gleich, ob wir mittelmäßig sind oder Scheiße gebaut haben. Ich möchte nicht das perfekte Integrationsbeispiel sein und dafür gestreichelt werden. Wenn jemand, der genau so aussieht wie ich, abgewertet wird, dann betrifft dieser Rassismus auch mich. Das ist ebenfalls ein Grund, warum wir den Vorfall öffentlich gemacht haben. Du kannst Nationalspieler sein, du kannst Bundesligaspielerin sein – trotzdem wirst du dich vor dem Rassismus nicht retten können, wenn die ganze Gesellschaft das salonfähig macht.

Anfeindungen und Drohungen gegen Sie sind Ihnen nicht fremd, stehen fast sogar an der Tagesordnung. Welche haben Sie zuletzt erreicht?

Meine Arbeit ist nicht losgelöst von Anfeindungen zu verstehen, weil ich mich als Menschenrechtsaktivistin mit mächtigen Gegnern anlege – mit Unrechtsregimen, mit extremistischen Gruppen, mit faschistischen. Mich erreichen Drohungen, sexistische wie rassistische, aus dem In- wie Ausland. Ich gebe sie an den Staatsschutz weiter.

„Müssen zur Gegenattacke ausholen“

Gibt es bei der Attacke auf Ihre Brüder einen Unterschied?

Ja! Du bist plötzlich näher dran, als dir lieb ist. Das habe ich schon öfter erlebt, auch im Zusammenhang mit dem Völkermord an den Jesiden. Aber das hier ist meine Familie, meine Achillesverse. Wenn man Menschen verletzen will, geht man ihre Angehörigen an. Egal, was ich bislang erlebt habe, geht es hier in so ein Zentrum, ich kann das gar nicht beschreiben. Es hat mich bis ins Mark schockiert. Die Attacke auf meine Brüder konnte aber nur bedeuten, dass wir zur Gegenattacke der Öffentlichkeit ausholen müssen. Das, was ich im Schock verfasst habe, hat bis heute mehr als 2 Millionen Menschen erreicht.

Unterstützerin: Düzen Tekkal (links) und Necla Mato, die grauenhafte Taten von IS-Schergen überlebt hat. Die Jesidin war zwei Jahre in IS-Gefangenschaft im irakischen Kirkuk. © Quelle: privat

Es heißt, der Täter habe psychische Beeinträchtigungen. Wie denken Sie darüber?

Es erinnert mich an meine jahrelange Arbeit für die Gerechtigkeit des Völkermords unserer Religionsgemeinschaft. Da waren IS-Täter dabei, von deren Großmüttern ich gehört habe: Das war so ein toller Enkel. Genau darum geht es, das gibt es! Das Grausame kann neben dem Alltäglichen bestehen. Nur weil jemand psychisch beeinträchtigt ist, heißt es nicht, dass es kein Rassist sein kann. Zumindest hat die Beeinträchtigung ihn nicht davon abgehalten, ausschließlich migrantisch gelesene Einrichtungen zu attackieren. Das eine schließt das andere nicht aus. Psychische Erkrankungen sind ernst zu nehmen. Aber sie entbinden Menschen nicht von ihren Taten.

Menschenrrechtsaktivistin und erfolgreiche Autorin: Düzen Tekkal. © Quelle: Berlin Verlag.

Menschen mit sichtbarer Einwanderungsgeschichte stehen bei Rechtspopulisten noch mehr im Fokus als andere. Was sagen Sie Leuten, die Angst haben?

Es geht nicht darum, was ich ihnen sage, sondern was wir vorleben. Wir haben uns unser Schicksal als Kurdin, als Jesidin, als Frau, die viele Framings hinter sich gelassen hat, nicht ausgesucht. Der Weg muss immer da sein, wo die Angst ist. Die Angst vor der Angst ist eine Kapitulationserklärung vor dem Leben. Die Bildungsbewegung „German Dream“, die ich einst ins Leben gerufen habe, ist genau die Antwort auf die „German Angst“. Im Fokus zu stehen, heißt, nicht einzuknicken, sondern einfach lauter sein zu müssen. Ich sage Leuten, dass wir mehr sind. Aber wir sind noch viel zu leise.

„Ich war stolz auf meine Heimat Hannover“

Die Solidarität anlässlich der Schmierereien am Laden Ihrer Brüder war groß. Kam sie überraschend, oder empfinden Sie sie als selbstverständlich?

Ich bin nicht davon ausgegangen und empfinde sie alles andere als selbstverständlich. Auch wenn es das sein sollte. Es ist interessant, dass Menschen immer von Menschlichkeit überwältigt sind. Ich habe den Tweet nicht abgesetzt, um Solidarität zu bekommen, sondern um meiner Ohnmacht und der Ungerechtigkeit, die meinen Brüdern widerfahren ist, einen Raum zu geben. Die Solidarität hat uns zu Tränen gerührt und überwältigt. Und ich war stolz auf meine Heimat Hannover, auf die Oststadt, die List und Linden, auf Lokalpolitiker und die lokale Presse, jeden einzelnen Nachbarn und Stammkunden. Einer hat sich von einer ätzenden Seite gezeigt, aber die meisten Hannoveraner haben sich von ihrer besten Seite gezeigt.

Verstehen sich gut: Düzen Tekkal (links) konnte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock als Schirmherrin für das des Projekt „Back to Life“ ihres Vereins „Háwar Help“ gewinnen. © Quelle: Háwar Help

Sie fordern drastische Antworten auf Rechtspopulismus und Extremismus. Welche und von wem?

Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Nicht nur Menschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte oder jüdische Menschen, die von Antisemitismus betroffen sind, müssen kämpfen. Wir brauchen kollektive politische Lösungen für rechtsextreme Gruppierungen. Die Tatsache, dass jeder Fünfte in Deutschland ein geschlossen rechtspopulistisches Weltbild hat, zeigt, dass die Diversität der Gesellschaft neben all der Schönheit auch Herausforderungen mit sich bringt, die wir adressieren müssen – Menschen mit Zuwanderungsgeschichte eingeschlossen, Rassismus macht ja nicht halt vor Migrantenmilieus. Wie müssen jedweden -ismus bekämpfen.

