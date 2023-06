﻿In der Markuskirche entsteht ein unendliches Kunstwerk

Hannover-List. Die Markuskirche am Lister Platz hat für 45 Tage ihre Türen geöffnet. Fast täglich ist die Künstlerin Michaela Hanemann in der Kirche und arbeitet an ihrem 3,20 Meter breiten und zwei Meter hohen Bild. Das Projekt heißt „Das Erfinden von Welten“. In verschiedenen Workshops lädt die Kulturkirche zum Mitmachen ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In ihrem Bild sind viele Schichten Farbe verarbeitet, den Hintergrund zieren verschiedene Blautöne. Michaela Hanemann hat dabei die einzelnen Farben direkt auf die Leinwand geschüttet und anschließend durch Wischen, Kippen und Pusten verteilt. „Ich habe die Farben fließen lassen,“ sagt Hanemann. Von dem Blau hebt sich eine liegende, weiße 8 hervor – oder ein Unendlichkeitszeichen, je nachdem, wie man es betrachtet. Ihr Werk trägt den Titel „Genesis: Entstehen“. Passend dazu möchte sie alle Interessierten motivieren, kreativ zu werden, sodass eigene Kunstwerke entstehen. In der Kirche können sie ihr beim Zeichnen zusehen oder an einem Zeichentisch selbst Kunst erschaffen.

Majestätisch: Die Markuskirche ist Schauplatz des Kunstprojekts. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Kunst noch bis Mitte Juli sichtbar

Die eine oder andere Kindergartengruppe war bereits in der Kirche, um gemeinsam mit der Künstlerin zu zeichnen. Die Werke werden in der Kirche aufgehängt. Wer nicht in der Kirche zeichnen möchte oder keine Zeit hat, an einem Workshop teilzunehmen, kann auch zu Hause zeichnen und seine Werke in der Kirche abgeben. Die Kunst ist noch bis Mitte Juli in der Kirche zu bestaunen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Workshops können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, wie man mit Kohle malt und sogar auf der großen Leinwand im Bild der Künstlerin malen. Wer genau hinsieht, erkennt in dem Unendlichkeitszeichen einige Lebewesen. Davon hat Hanemann selbst nur einen Teil gezeichnet. „Ich musste mich ganz schön zurückhalten, um nicht einzugreifen,“ sagt sie und lacht, als sie erzählt, dass sie bei diesem Projekt erstmals in ihrer Künstlerlaufbahn andere auf ihrer Leinwand hat zeichnen lassen. Über die einzelnen Workshops kann man sich auf der Internetseite der Kirche informieren.

Klanginstallation von Leibniz inspiriert

Neben dem Projekt von Michaela Hanemann ist Kurator Tobias Klich für eine Klanginstallation zuständig, in einem Nebenraum ist eine fünfeckige Pyramide aus Plexiglas aufgebaut. Inspiriert wurde Klich von der Theodizee des Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz. Dieser hat darin ein Bild einer Pyramide beschrieben, die er „Palast der Lose des Lebens“ genannt hat. Auf jeder der fünf Seiten ist ein Text des Philosophen über die Pyramide zu finden. Im Hintergrund hört man drei historische Instrumente, die ineinander nicht harmonisch miteinander spielen: ein Cembalo, ein Clavichord und ein Hammerklavier. Je nach dem, von welcher Seite man die Pyramide betrachtet, hört man die Instrumente verschieden laut. Auch zu diesem Projekt gibt es Workshops.

Gottesdienst am 25. Juni

Ende Juni ist die Finisage, bis dahin soll das Bild zu Ende gemalt sein. Am Sonntag, 25. Juni finden um 10.30 Uhr und um 12 Uhr Gottesdienste zum Ende des Projektes statt. Dort wird auch eine Bildgalerie zu sehen sein, bei der man jeden Schritt der Entstehung betrachten kann. Und in der Markuskirche denkt man bereits an die kommenden Jahre: „Da die Orgel 2024 umgebaut wird und dies den Kirchenraum sehr in Beschlag nehmen wird, werden im kommenden Jahr die Orgelarbeiten im Mittelpunkt stehen. 2025 wird dann ein sehr spannendes größeres Projekt im Bereich Bildende Kunst stattfinden“, sagt Anne Kehrbaum, Kuratorin des Genesis-Projektes.

HAZ