﻿Süße Kunstwerke: Isabella aus Hannover startet in der Sat.1-Show „Das große Backen“

21-Jährige backt mit Leidenschaft

Süßes Kunstwerk: Isabella Sasse backt mit Leidenschaft, vom 30. August an ist sie in der Sat.1-Show „Das große Backen“ zu sehen.

Ihre Küchenmaschine ist High Tech, die Küche in der Mansardenwohnung winzig: Isabella Sasse (21) aus Badenstedt hat auf acht Quadratmetern wochenlang mit Zucker, Butter und Eiern trainiert: Vom 30. August an zeigt sie ihr Können bei „Das große Backen“ in Sat.1.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket