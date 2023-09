Eine Runde über den Rummel, bunte Drachen am Himmel verfolgen oder lieber ein Konzert besuchen? Das sind unsere Freizeittipps fürdas Wochenende 23. und 24. September in Hannover.

Hannover. Sie sind noch auf der Suche nach der passenden Veranstaltung? Kein Problem, denn auch in dieser Woche ist wieder jede Menge los in der Stadt. Hier eine Auswahl, mit der Sie ausgelassen in den Herbst starten können.