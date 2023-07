Maschseefest, Festivals und vieles mehr – das ist am Wochenende in Hannover los

Hannover. Das letzte Juli-Wochenende hat mit vier Festivals und dem Maschseefest viel zu bieten. Aber das ist längst noch nicht alles. Wir haben eine Auswahl an verschiedenen Veranstaltungen für Sie zusammengestellt.

Maschseefest

Es wird wieder voll: Das Maschseefest startet Mittwoch. © Quelle: Rainer Dröse

Auch in diesem Jahr lädt Deutschlands größtes Seefest wieder rund um den Maschsee ein. Mittwochabend, 26. Juli, ist der Start, dann bietet es bis 13. August Urlaubsgefühle. Es wird wie gewohnt ein umfangreiches gastronomisches Angebot geben, das am Nordufer am größten ist. Dort treten auf der Maschseebühne außerdem täglich Musiker und Bands auf. Am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer warten unter anderem wieder das skandinavische Hygge-Dorf und der Hamborger Veermaster auf Gäste. Neu in Höhe Geibelstraße ist ein Weindorf mit Spezialitäten von der Mosel. Streetfood und mehr gibt es erneut an der Löwenbastion und am Südufer. Auf der gegenüberliegenden Seite mit der Maschseequelle werden wieder die Gastronomie „Waldkater meets Spain“ und das Food-Village West aufgebaut.

Gleich am Eröffnungstag legen auch HAZ und NP mit ihrem Programm auf der Maschseebühne am Nordufer mit der Spielvereinigung Linden-Nord und Sängerin Carlotta Truman los. Am Donnerstag findet dort ab 18 Uhr dann das NP-Sommerfestival mit Susanne Bothe und DJ John August statt. Und am Sonnntag ab 11 Uhr gibt es das NP-Rendezvous mit Promi-Talks und Livemusik. Mit dabei sind unter anderem Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), NP-Koch Jörg Lange und Walt Kracht and his Orchestra.

SNNTG-Festival in Sehnde-Wehmingen

Institution: Das SNNTG-Festival findet bereits zum fünften Mal statt. © Quelle: Elena Prudlik

Ab nach Sehnde: Auf dem Gelände des Straßenbahnmuseums im Ortsteil Wehmingen steigt von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. Juli, zum fünften Mal das SNNTG-Festival. Musik, Kunst, Kultur, Initiativen: Alles wird an den drei Tagen im Osten der Region Hannover geboten. Auf der Bühne stehen unter anderem Rapper Amadou, Hip-Hoperin Babyjoy, DJ Sarah Farina und die Tübinger Band Temmis.

Tickets gibt es unter www.snntg.de. Das Wochenendticket kostet 105 Euro ohne Camping und 127 Euro mit. Tagestickets gibt es nur noch für Freitag (45 Euro) und Sonntag (25 Euro).

Rock am Deister

Rock am Deister: Auch Familien sind hier willkommen. © Quelle: Patricia Szabo

Das nächste Musikfestival: Rock- und Hardcore-Bands wie Catapults, Fat Belly oder Matagalpa werden am Sonnabend, 29. Juli, auf dem Festplatz in Springe-Völksen spielen. Beim Festival Rock am Deister wird es laut – allerdings gibt es auch genug Platz, um es sich mit der gesamten Familie gemütlich zu machen. Kulinarisch sind Kaffee und Kuchen, Gegrilltes, Vegetarisches und Eis im Angebot. Das Festival am Deister lässt sich bequem mit der S-Bahnlinie 5 erreichen – das Auto kann zu Hause bleiben. Um 14.30 Uhr (Einlass 14 Uhr) geht es los auf dem Völksener Festplatz, gefeiert wird bis 1 Uhr. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt, Tickets kosten zwischen 20 und 24,50 Euro und sind erhältlich unter www.rock-am-deister.de. Dort gibt es auch weitere Informationen.

Hinterhof-Festival

Besondere Location: Kevin Rabemanisa Trio spielte im vergangenen Sommer in einem kleinen Paradies in Linden. © Quelle: Isabelle Hannemann

In diesem Sommer geht das hannoversche Hinterhof-Festival in die dritte Runde. An neun Terminen im Juli und August spielen Künstlerinnen und Künstler in Hinterhöfen Hannovers und in der Region. Los geht es am Sonnabend, 29. Juli, ab 17 Uhr mit Robert Carl Blank und seinem Mix aus Folk, Soul und Blues mit einem Schuss Melancholie. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, die genaue Adresse wird erst nach der Anmeldung bekannt gegeben. Die Anmeldung erfolgt unter kontakt@cityofmusicradio.de.

Palm Beach Festival im Roof Garden

Hoch oben: Feiern über den Dächern der Stadt. © Quelle: Sundance Open Air

Am Sonnabend, 29. Juli, findet über den Dächern der hannoverschen City Niedersachsens größtes Open-Air-Festival für Moombahton, Dancehall, Reggaeton und Afro statt. Um 15 Uhr geht es im Außenbereich des Roof Gardens los. Ab 23 wechselt die Party dann in den Innenbereich der Location.

Tickets gibt es für 11,83 Euro unter www.eventbrite.de/e/palm-beach-festival-open-air-festival-rooftop-edition-roof-garden-h-tickets-668416360327.

Kleines Fest im Großen Garten geht zu Ende

Beeindruckend: Das Kleine Fest im Großen Garten geht noch bis Sonntag, 30. Juli. © Quelle: Nancy Heusel

Das Kleine Fest im Großen Garten geht noch bis Sonntag, 30. Juli. Das Angebot ist größer denn je: 150 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt auf mehr als 40 Bühnen in Herrenhausen. Die Besucherinnen und Besucher können dementsprechend ein breites Spektrum an Künsten bestaunen. Das Angebot umfasst Kleinkunst mit Masken, Zaubershows, Puppenspiel, Pantomime, Musik, Tanz, Ballade, Clownerie und vieles mehr.

An der Abendkasse wird es an jedem Veranstaltungstag mindestens 200 Karten geben. Es ist mit langen Warteschlangen zu rechnen.

Familienfest bei Möbel Wallach

Kommen auch: Frank und seine Freunde beim Familienfest auf dem Parkplatz von Möbel Wallach. © Quelle: privat

Das NP-Sommerfestival kommt am Sonnabend, 29. Juli, zu Möbel Wallach an der B3 vor den Toren von Celle. Beim von NP-Mann Christoph Dannowski moderierten Familienfest sind der Mitmachzirkus Salto, Kinderzauberer Der Große Tobini, Modellflugstar Konrad Lange und Kinder-Liedermacher Frank und seine Freunde aus Osnabrück am Start. NP-Koch Jörg Lange bringt Coockies und Cupcakes mit, die er mit den kleinen Besuchern kunstvoll verziert. Alles draußen und gratis.

Schwerelos ins GOP

Da kommt was ins Rollen: Die „Schwerelos“-Show im GOP. © Quelle: Nancy Heusel

Neue Show mit alten Bekannten im GOP: „Schwerelos“ heißt das aktuelle Programm, das mit einem klassischen Moderator daherkommt, der und den Hannover ziemlich gut kennt: Desimo führt durch den Abend und sorgt dabei für ein paar magische Momente. Mit dabei außerdem unter anderem Genre-Kollege Topas, Kontorsionskünstler Philipp Tigris, die ukrainische Verticalpole-Artistin Olena Shapoval, die Rock’n’Rollers auf Rollschuhen und der Bewegungsillusionist Poppin’ Pain. Freitags 18 und 21 Uhr, sonnabends 17.30 und 21 Uhr, sonntags 14 und 18 Uhr. Tickets und Infos: variete.de.

Mit festen Zeiten: Flohmarkt in der Altstadt

Suche nach Schnäppchen: Der Altstadt-Flohmarkt lockt am Sonnabend. © Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Bummeln, stöbern, feilschen, plaudern: Hannovers beliebter Altstadt-Flohmarkt hat jetzt feste Öffnungszeiten. Der Trödelmarkt am Hohen Ufer hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet, die Veranstalter und Händler erhoffen sich vor allem zum Ende hin einen großen Andrang auch von Touristen. Das Wichtigste hat sich aber nicht geändert, denn zu kaufen gibt es nach wie vor Bilder, Schmuck, Orden, Teppiche, Gläser, Comics, Schallplatten, CDs, Spielzeug oder Werkzeuge – und alles, was die Menschen im Keller oder auf dem Dachboden ausmisten. Es wird außerdem zwei Gastronomie-Wagen geben: mit Crêpes sowie Gegrilltem. Übrigens: Es gibt in der Altstadt auch einen Kinderflohmarkt.

Schräge Sache: Der Bogenaufzug im Neuen Rathaus fährt

Spektakuläre Aussicht: Besucherinnen und Besucher können mit dem Bogenaufzug zur Rathauskuppel hinauffahren. © Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Der Blick von oben auf Hannover: Der spektakuläre Bogenaufzug zur 97,73 Meter hohen Kuppel im Neuen Rathaus fährt Sie zu einem feinen Ausblick über die grüne Stadt Hannover – und mit etwas Wetterglück reicht der Blick bis in den Harz. Auf dem Weg nach oben werden die Gäste zunächst senkrecht und dann in einem Winkel von 17 Grad in die Höhe transportiert, durch Bodenfenster kann man die Fahrt verfolgen. Geöffnet ist Sonnabend von 10 bis 17.30 Uhr, Karten kosten 4 Euro, ermäßigt 3,50 Euro.

