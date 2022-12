﻿Das ist der neue Doppelhaushalt der Stadt Hannover

Der Rat hat nach langer Debatte den Doppelhaushalt für die Jahre 2023/24 beschlossen. Erneut drohen Defizite in dreistelliger Millionenhöhe. Mit einem Spar- und Konsolidierungskurs will die Stadt gegensteuern. Auch für das Sparpaket hat der Rat mehrheitlich grünes Licht gegeben.

Hannover. Defizite in dreistelliger Millionenhöhe und ein harter Sparkurs – der Rat hat am Donnerstag die finanziellen Weichen für die Zukunft der Stadt Hannover gestellt. Mehrheitlich hat das höchste Entscheidungsgremium einem Doppelhaushalt für die Jahre 2023/2024 zugestimmt sowie ein Spar- und Konsolidierungspaket über 121 Millionen Euro beschlossen.

Defizit von 343 Millionen Euro am Ende des Jahres 2024

Der Haushalt hat in den beiden nächsten Jahren ein Volumen von jeweils knapp 3 Milliarden Euro. In dieser Zeit sind Investitionen in Höhe von zusammen rund 550 Millionen Euro vorgesehen, davon gehen allein 220 Millionen Euro in Neubau und Ausstattung der Schulen.

Die Kehrseite: Weil die Einnahmen nicht ausreichen, steigt die Neuverschuldung rasant an. Erst kürzlich hat Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) das Defizit noch einmal nach oben korrigieren müssen. Am Ende der beiden Haushaltsjahre droht ein Minus von knapp 340 Millionen Euro. Gründe für den Abwärtstrend sind steigende Kosten für Energie und Personal sowie die Unterbringung von Geflüchteten. Die Altschulden aus langfristigen Krediten belaufen sich auf knapp 1,9 Milliarden Euro bis 2024.

Sparpaket: Grundsteuer steigt, Bettensteuer wird eingeführt

Damit die Finanzen nicht völlig aus dem Ruder laufen, steuert die Stadt mit einem harten Sparkurs gegen. Das ist auch nötig, ansonsten würde die Kommunalaufsicht, eine Behörde des niedersächsischen Innenministeriums, selbst zum Rotstift greifen und Ausgaben streichen. Auch dem Sparprogramm hat der Rat am Donnerstag mehrheitlich zugestimmt und auf grün-roten Wunsch nur wenige Veränderungen durchgesetzt: Zuschüssen für Vereine werden nicht ganz so stark gekürzt, wie es die Stadtspitze ursprünglich plante, zudem müssen Bezirksräte nicht befürchten, zusammengelegt zu werden. Die wichtigsten Säulen des Konsolidierungspakets bleiben aber bestehen: Die Grundsteuer steigt ab 2024 um 100 Punkte, die Stadt führt eine Bettensteuer ein, hebt Parkgebühren an und weitet Anwohnerparkzonen aus.

Das ändert sich für die Hannoveraner in den kommenden zwei Jahren:

Grundsteuer: Die Grundsteuer steigt um rund 100 Punkte ab 2024. Eigentümer können die Steuer auf Mieter abwälzen. Nach Angaben der Stadt bedeutet die Erhöhung, dass beispielsweise Mieter einer 80 Quadratmeter großen Wohnung zusätzlich fünf Euro pro Monat zahlen müssen.

Parkgebühren: Auch die Parkgebühren will die Stadt anheben. Wie hoch die Preise am Ende ausfallen, steht noch nicht fest. Zudem will die Stadt mehr Anwohnerparkzonen einrichten und auch hierfür die Preise erhöhen. Ein Konzept legt die Stadt im Sommer 2023 vor. Grün-Rot im Rat fordert, eine Staffelung der Anwohnerparktickets je nach Fahrzeuggröße. Die Skala reicht von 30,70 Euro jährlich für einen Kleinwagen bis zu 350 Euro im Jahr für Wohnmobile.

Bettensteuer: Hotelübernachtungen in Hannover werden teurer. Nach Informationen dieser Zeitung verlangt die Stadt künftig einen Aufschlag von 5 Prozent des jeweiligen Übernachtungspreises von den Hoteliers. Die werden den Aufschlag an ihre Gäste weiterreichen.

Eintrittspreise Museen und Bäder: Auch die Eintrittspreise für Museen und Bäder werden angehoben. Wie teuer die Tickets am Ende werden, ist noch unklar.

Stadtmitarbeiter sollen in Altersversorgung einzahlen

Auch Stadtmitarbeiter sollen ihr Scherflein zum Sparkurs beitragen und 2,5 Prozent ihres Gehalts in die Altersversorgung einzahlen. Die Gewerkschaft Verdi stemmt sich dagegen. Sie meinte kürzlich, dass von der neuen Regelung auch Mitarbeiter städtischer Unternehmen wie Enercity betroffen seien. Das dementiert die Stadt. "Ob und inwiefern andere Vertragspartner der Versorgungskasse ihre Beschäftigten an den Aufwendungen der betrieblichen Altersversorgung beteiligen, ist nicht Sache der Stadtverwaltung und kein Bestandteil des vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzeptes", sagt Stadtsprecher Christian von Eichborn.