﻿Ballett, Oakhill und US-Cars – das ist diese Woche in Hannover los

Hannover. Auch in der zweiten Ferienwoche hat Hannover wieder ein vielfältiges Angebot zu bieten. Wir haben eine Auswahl an Veranstaltungen für Sie zusammengestellt.

Ballet Revolución

Die international gefeierte Showsensation Ballet Revolución ist auf zehnjähriger Jubiläumstournee und macht für vier Shows Halt in Hannover. Am Dienstag, 18. Juli, Mittwoch, 19. Juli, Donnerstag, 20. Juli und Sonnabend, 22. Juli findet jeweils ab 19.30 Uhr eine Show im Opernhaus statt. Die Tänzerinnen und Tänzer werden dem Publikum mit Choreografien zu internationalen Pop-Hits einheizen und den kubanischen Funken überspringen lassen. Tickets gibt es ab 39,90 Euro in den HAZ/NP-Ticketshops vor Ort und online unter tickets.haz.de/Musical%20Show/.

Weinsommer auf dem Opernplatz

Gute Tropfen: Vom 20. bis 23 Juli findet auf dem Opernplatz der Weinsommer statt und lädt zum Probieren des neuen Jahrgangs ein. © Quelle: Deutsches Weininstitut

Für vier Tage wird der Opernplatz zum Treffpunkt für Liebhaberinnen und Liebhaber von guten Weinen. Von Donnerstag, 20 Juli, bis Sonntag, 23. Juli, sind dort zahlreiche Winzerinnen und Winzer zu Gast, die erlesene Weine des Jahrgangs 2022 anbieten. Alles kann vor Ort probiert werden. Der Jahrgang 2022 ist gekennzeichnet durch fruchtig-frische Weißweine mit häufig moderatem Alkoholgehalt und kräftig-intensive Rotweine.

Oakhill Festival

Hat mittlerweile Tradition: Am Sonnabend steht beim Festival stets die Elektromusik im Fokus. © Quelle: Maximilian Steinke

An der alten Eiche in Sehnde-Ilten wird der Acker wieder zum Open-Air-Gelände umgestaltet: Am Freitag, 21. Juli, stehen Schlager mit Ikke Hüftgold und DJ Robin auf dem Programm, am Sonnabend, 22. Juli, liegt der Fokus auf Elektro. Am Sonnabend ist Familientag – von 10 bis 13 Uhr stehen hier die Kleinen im Mittelpunkt. Am Freitag wird von 18 bis 1 Uhr gefeiert, Einlass ist um 17.30 Uhr. Am Sonnabend läuft das Festival von 15 bis 1 Uhr, Einlass ist um 14.30 Uhr. Tickets gibt es auf der Internetseite des Festivals unter www.oakhill-festival.de/tickets. Das reguläre Wochenendticket kostet 60 Euro und Tagestickets 35 Euro.

Skate and Destroy Open Air

Devil May Care sind auch dieses Jahr wieder beim Skate and Destroy dabei. © Quelle: Nancy Heusel

Das Skate and Destroy Open Air geht nach der ausverkauften Premiere am Sonnabend, 22. Juli, in die zweite Runde. Auf der Laderampe der Skatehalle Gleis D werden bei dieser Ausgabe fünf Bands spielen und – wie die Veranstaltenden es beschreiben – „feinsten Lärm erzeugen“. Das Programm ist mit female-fronted Hardcore-Punk, Skate-Punk, Post-Hardcore und Reggae-Rock noch diverser als beim ersten Mal. Mit dabei sind March, The Tips, Wonk Unit, Devil May Care, Get Jelous und Kaak. Tickets sind für 21,10 Euro online unter www.eventbrite.de/e/skate-and-destroy-open-air-tickets-629325739227 erhältlich.

Letzte Runde „Klassik in der Altstadt“

Klassik in der Altstadt auf der Treppe des alten Rathauses gegenüber der Marktkirche. © Quelle: Samantha Franson

Bei „Klassik in der Altstadt“ geben Studierende der Hochschule für Musik, Theater und Medien am Sonnabend, 22. Juli, Einblick in ihr Können – die Konzerte sind kostenlos. Auf dem Marktplatz trifft ab 13 und 15.30 Uhr Operngesang auf Musical. Vor dem Historischen Museum spielt ab 13.45 und 16.15 Uhr Cellist Nicolo Sonnet Stücke von Bartok, Villa-Lobos und Piazzolla. In der Kreuzkirche performen Mezzosopranistin Magdalena Hinz und Gitarrist Francesco Cascarano ab 14.30 und 17 Uhr. Das Abschlusskonzert spielt Harfenistin Katharina Zimmer ab 17.30 Uhr.

Kunsthandwerkermarkt im Scheunenviertel Steinhude

Unikate: Beim Kunsthandwerkermarkt gibt es auch individuelle Taschen zu kaufen. © Quelle: privat

Um Kunst und Handwerk dreht sich am Wochenende alles beim Kunsthandwerkermarkt im malerischen Scheunenviertel. Rund 50 Künstler und Kunsthandwerker präsentieren am Sonnabend und Sonntag, 22. und 23. Juli, wieder die Ergebnisse ihres Schaffens – aus Holz, Textil, Papier, Metall und Glas. Geöffnet ist der Markt am Sonnabend von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 1 Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre sind frei.

Street Mag Show

Deutschlands größte American-Car- und Harley-Show kommt nach Hannover. © Quelle: Dejan Marinkovic

Deutschlands größte American-Car- und Harley-Show findet am Sonnabend und Sonntag, 22. und 23. Juli, auf dem Schützenplatz statt. Bei der Veranstaltung gibt es zahlreiche motorisierte Prachtstücke und Raritäten aus der Nähe zu bestaunen. Am Sonntag werden die Originellsten und Schönsten aus über 20 Klassen dann ausgezeichnet. Tickets für Ausstellende und Besuchende (Wochenendticket 19 Euro, Tagesticket 13 Euro) gibt es online unter www.street-mag-show.com/street-mag-shop/tickets.

Playmobilausstellung im Straßenbahn-Museum

Spielwelten: Im Straßenbahnmuseum bei Wehmingen ist wieder eine Playmobil-Ausstellung zu sehen. © Quelle: Joachim Patzke

Dietmar Heintz hat eine große Sammelleidenschaft für Playmobil. In einer 500 Quadratmeter großen Ausstellungshalle des Straßenbahn-Museums präsentiert er die kleinen Plastikfiguren in unterschiedlichen Spielwelten: im Wilden Westen, in der Ritterzeit, im Tropenwald oder auf der Arche Noah. Geöffnet ist am Sonntag, 3. Juli, von 11 bis 17 Uhr. Die Ausstellung ist im Eintrittspreis des Hannoverschen Straßenbahnmuseums enthalten und kostet regulär 8 Euro und für Kinder von sechs bis 15 Jahren 4,50 Euro.

